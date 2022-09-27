HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metrodaki bıçaklı saldırı! Emrah Yılmaz'a 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Metrodaki bıçaklı saldırı! Emrah Yılmaz'a 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

27.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de geçen yıl meydana gelen bıçaklı saldırı olayında Emrah Yılmaz için 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Sanık Yılmaz savunmasında, "Olayı ben başlatmadım. Müştekilerden biri çıkardı. Olayın içerisinde ben darp edildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müşteki ben tahrik etmiştir, tekme atmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' diyerek beraatini istedi.

Metrodaki bıçaklı saldırı! Emrah Yılmaz'a 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu olan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirildi. Duruşmada müştekiler Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları yer aldı.

"YAPTIĞIMIN AYIP OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, "Olayın başını gösteren görüntüler olmadığı için benim şikayetlerim değerlendirilmemiştir. Olayı ben başlatmadım. Müştekilerden birisi çıkardı. Olayın içerisinde ben darbedildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Karşı taraf beni tahrik etti. Tekme attı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi isterim" dedi.

Screenshot_34

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "alenen hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "silahlı tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için ileri bir tarihe ertelendi.

Screenshot_35

Ev sahibinin avukatına dehşeti yaşattı: Şok '500 bin TL' detayı! &quot;Ya anneni ya oğlunu öldürürüm&quot;Ev sahibinin avukatına dehşeti yaşattı: Şok '500 bin TL' detayı! "Ya anneni ya oğlunu öldürürüm"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildiArdahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.