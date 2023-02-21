Mezoterapi nedir, mezoterapi çeşitleri nelerdir? Mezoterapi nasıl yapılır, neden yapılır?

Mineral, vitamin, protein, hormon, enzim ve diğer tüm biyoaktif maddeleri deri altına enjekte ederek bazı hastalıkları tedavi etme yöntemine mezoterapi adı verilir. Genellikle deri altına enjeksiyon ya da bazı özel mikroenjeksiyon yöntemleri kullanılır. "Mezoterapi nedir?" sorusu özellikle estetik amaçlı olarak bu tedaviye başvuracak kişiler tarafından sorulur. Çünkü bu uygulama çoğunlukla lipoliz, deri sıkılaştırma ve gençleştirme amaçlı yapılır.

Mezoterapi nedir?

Genellikle kozmetik amacıyla kullanılan mezoterapi, içinde vitamin, mineral, peptit, anti oksidan gibi bileşenlerin bulunduğu ilaçların deri altına enjekte edilmesi işlemidir. Günümüzde ameliyatsız yüz gençleştirme için en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. "Mezoterapi ne demek?" sorusundan sonra en çok araştırılan konu mezoterapi çeşitleridir. Yüzün ve vücudun farklı bölgeleri için mezoterapi uygulaması çeşitleri vardır. Yapılacak bölgeye göre mezoterapi tedavisi isimlendirilebilir. Ancak genel olarak kullanılan enjeksiyon tekniğine göre farklı türlere ayrılır. Mezoterapi çeşitleri şu şekildedir:

PRP Mezoterapi: Bu yöntemde kişinin kendisinden kan alınır ve uygun işlemlerden geçirilir. Ardından kozmetik ya da hastalık nedeniyle tekrar kendisine enjekte edilir. Yaklaşık 20 dakika süren bu işlem, kişinin eklemine ya da derisine kan enjekte etme şeklindedir. Kişiden alınan kanın işlemden geçirilme nedeni ise en canlı fibrin ve trombositleri ayrıştırmak içindir. Santrifüj işlemi ile kandaki fibrin ve trombosit çıkarılır ve ilgili bölgeye enjekte işlemi yapılır.

Bu yöntemde kişinin kendisinden kan alınır ve uygun işlemlerden geçirilir. Ardından kozmetik ya da hastalık nedeniyle tekrar kendisine enjekte edilir. Yaklaşık 20 dakika süren bu işlem, kişinin eklemine ya da derisine kan enjekte etme şeklindedir. Kişiden alınan kanın işlemden geçirilme nedeni ise en canlı fibrin ve trombositleri ayrıştırmak içindir. Santrifüj işlemi ile kandaki fibrin ve trombosit çıkarılır ve ilgili bölgeye enjekte işlemi yapılır. İğnesiz Mezoterapi: İğneli mezoterapi tekniğine alternatif olarak geliştirilen bu yöntem, ağrısız ve acısız bir şekilde cildi yenilemeyi sağlar. Bu uygulamada ise maddeler, basınç sistemiyle çalışan özel cihazlarla deriye enjekte edilir.

Mezoterapi nasıl yapılır?

Mezoterapi uygulaması vücudun ilgili bölgesinin cilt orta katmanına bazı özel karışım solüsyonları ince iğneler yardımıyla enjekte etme şeklindedir. Bu işlemde kişinin ihtiyacına uygun maddeler tespit edilir ve cilde bunlar enjekte edilir. Kullanılan iğneler çok incedir ve insan cildine uyumludur. Uygulamadan önce ise anestezik bir krem kullanılır ve uygulama yapılacak bölge uyuşturulur. Dolayısıyla ağrı ve acı hissi minimuma indirgenmektedir.

Mezoterapi uygulaması yapılmadan önce kişi fiziksel muayeneden geçer. Bu muayenenin ardından rahatsızlığı teşhis edilir ve ihtiyaçları tespit edilir. Her hasta için özel olarak tek kullanımlık iğnelerle işlem gerçekleştirilir. Eğer sık sık uygulama yapılacak bir bölgeyse, enjeksiyonu kolaylaştıracak mekanik bir tabanca kullanılabilir. Enjeksiyon yapılan bölgeye çok küçük miktarda solüsyon enjekte edilir; ancak ihtiyaca göre birden fazla mezoterapi uygulaması yapılabilir.

Yüze uygulanan mezoterapi, uygulandığı andan itibaren deri altında etkisini hemen gösterir. Ancak cildin üst bölgelerinde tedavinin etkisini görmek için biraz beklemek gerekir. Dolayısıyla sarkma, kırışıklık, renk değişiklikleri gibi problemler 1-2 hafta daha cilt üzerinde görülmeye devam edebilir. Seanslar arttıkça mezoterapinin etkisi dışarıdan da gözle görülebilir bir hâl alabilir. Tabii ki tedavinin cevap verme süresi kişinin yaşına, hastalığının şiddetine ve cildinin yapısına göre değişiklik gösterir. Ancak 2. ya da 3. seanstan sonra ciltteki değişiklikler belirgin hâle gelir.

Mezoterapi neden yapılır?

Pek çok nedenden dolayı mezoterapi uygulamasına başvurulabilir. Yaşlanmaya bağlı olarak ciltte oluşan kırışık, sarkma ve renk değişikliklerini önlemek, bölgesel yağlanmayı gidermek, saç dökülmesini engellemek için bu tedavi uygulanabilir. Mezoterapi faydaları arasında en önemlisi, cilt hücrelerini tedavi ederek yenilenmelerini sağlamasıdır. Bu sayede cildin elastikiyetini artırabilir ve kolajen üretimi artacağı için de ciltteki kırışıklıklar yok olabilir. Şu durumlarda mezoterapi tedavisine başvurulabilir:

Selülit tedavisi

Bölgesel yağlanma

Saç dökülmesi

Yüz gençleştirme

Skar revizyonu (ciltteki nebbe dokuları iyileştirme)

Akut ve kronik ağrı sendromları

Kas, tendon yaralanmaları ve iltihaplanmaları

Mezoterapi uygulamasından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Mezoterapi uygulamasından etkili bir sonuç alabilmek için işlemden sonra dikkat edilmesi gereken hususları iyi bilmek gerekir. Bu hususlar, mezoterapinin daha etkili olmasını ve kişinin herhangi bir problem yaşamamasını sağlar. Ancak bu noktalara dikkat edilmezse hastada bazı reaksiyonlar meydana gelebilir. Mezoterapi faydaları ve etkilerinden yararlanmak için uygulama sonrasında şunlara dikkat edilmelidir:

Mezoterapiden önce ya da sonra kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.

Mezoterapiden önce ve sonra non-antiinflamatuvar etkili ilaçlar alınmamalıdır.

Uygulamadan sonraki ilk 10-15 saat içinde bölgeye kesinlikle su değmemeli, yüze makyaj yapılmamalıdır.

Kan dolaşımını etkileyebilecek dar kot pantolonlar ve vücudu sıkan dar kıyafetler giyilmemelidir.

Mezoterapi tedavisinden sonra hasta ilk 2 gün boyunca zorlayıcı hareketler yapmamalıdır.

Mezoterapiden sonra kesinlikle sağlıklı beslenilmelidir. Alkol, sigara, kafein ve yüksek protein içerikli besinlerden uzak durulmalıdır.

Uygulama yapılan bölgede şişlik, morluk, kızarıklık oluşmaması için bölgeye ve etrafına soğuk uygulama yapılabilir. Soğuk papatya çayı ya da soğuk jeller tercih edilebilir.

Mezoterapi işleminden sonra bölge kesinlikle kaşınmamalıdır ve üzerine baskı yapılmamalıdır.

Uygulama yapılan bölgenin enfeksiyon kapmaması için mümkün olduğunca bölgeye dokunulmamalıdır. Eğer dokunulacaksa eller mutlaka yıkanmış olmalıdır.

Kimlere mezoterapi uygulanamaz?

Mezoterapinin yan etkileri ise cilt yüzeyinde 1-2 gün süren kızarıklık ve morluk şeklinde olabilir. Bu süre sonunda yan etkiler kendiliğinden iyileşir. Ayrıca şişlik, yanma, cilt hassasiyeti, hafif kaşınma, hafif ağrı gibi yan etkiler de olabilir. Hastada alerjik bir reaksiyon oluşmaması için hekim, uygulama öncesinde mutlaka kişiyi muayene etmelidir. Herhangi bir maddeye alerjisi olup olmadığını öğrenmeli ve enjeksiyon sıvısını buna uygun olarak seçmelidir. Mezoterapi yan etkilerinin görülmesi durumunda mutlaka bir hekime başvurmak gerekir:

Kusma

Enfeksiyon

Mide bulantısı

Ödem

İsilik

Aşırı cilt reaksiyonu

Mezoterapi uygulaması bazı durumlarda bazı hastalara sakıncalı bir tedavidir. Aksi takdirde bazı komplikasyonlara yol açabilir. Mezoterapinin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar şu şekildedir: