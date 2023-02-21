Mezoterapi nedir, mezoterapi çeşitleri nelerdir? Mezoterapi nasıl yapılır, neden yapılır?

Mineral, vitamin, protein, hormon, enzim ve diğer tüm biyoaktif maddeleri deri altına enjekte ederek bazı hastalıkları tedavi etme yöntemine mezoterapi adı verilir. Genellikle deri altına enjeksiyon ya da bazı özel mikroenjeksiyon yöntemleri kullanılır. "Mezoterapi nedir?" sorusu özellikle estetik amaçlı olarak bu tedaviye başvuracak kişiler tarafından sorulur. Çünkü bu uygulama çoğunlukla lipoliz, deri sıkılaştırma ve gençleştirme amaçlı yapılır.
Genellikle kozmetik amacıyla kullanılan mezoterapi, içinde vitamin, mineral, peptit, anti oksidan gibi bileşenlerin bulunduğu ilaçların deri altına enjekte edilmesi işlemidir. Günümüzde ameliyatsız yüz gençleştirme için en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. "Mezoterapi ne demek?" sorusundan sonra en çok araştırılan konu mezoterapi çeşitleridir. Yüzün ve vücudun farklı bölgeleri için mezoterapi uygulaması çeşitleri vardır. Yapılacak bölgeye göre mezoterapi tedavisi isimlendirilebilir. Ancak genel olarak kullanılan enjeksiyon tekniğine göre farklı türlere ayrılır. Mezoterapi çeşitleri şu şekildedir:
Mezoterapi uygulaması vücudun ilgili bölgesinin cilt orta katmanına bazı özel karışım solüsyonları ince iğneler yardımıyla enjekte etme şeklindedir. Bu işlemde kişinin ihtiyacına uygun maddeler tespit edilir ve cilde bunlar enjekte edilir. Kullanılan iğneler çok incedir ve insan cildine uyumludur. Uygulamadan önce ise anestezik bir krem kullanılır ve uygulama yapılacak bölge uyuşturulur. Dolayısıyla ağrı ve acı hissi minimuma indirgenmektedir.
Mezoterapi uygulaması yapılmadan önce kişi fiziksel muayeneden geçer. Bu muayenenin ardından rahatsızlığı teşhis edilir ve ihtiyaçları tespit edilir. Her hasta için özel olarak tek kullanımlık iğnelerle işlem gerçekleştirilir. Eğer sık sık uygulama yapılacak bir bölgeyse, enjeksiyonu kolaylaştıracak mekanik bir tabanca kullanılabilir. Enjeksiyon yapılan bölgeye çok küçük miktarda solüsyon enjekte edilir; ancak ihtiyaca göre birden fazla mezoterapi uygulaması yapılabilir.
Yüze uygulanan mezoterapi, uygulandığı andan itibaren deri altında etkisini hemen gösterir. Ancak cildin üst bölgelerinde tedavinin etkisini görmek için biraz beklemek gerekir. Dolayısıyla sarkma, kırışıklık, renk değişiklikleri gibi problemler 1-2 hafta daha cilt üzerinde görülmeye devam edebilir. Seanslar arttıkça mezoterapinin etkisi dışarıdan da gözle görülebilir bir hâl alabilir. Tabii ki tedavinin cevap verme süresi kişinin yaşına, hastalığının şiddetine ve cildinin yapısına göre değişiklik gösterir. Ancak 2. ya da 3. seanstan sonra ciltteki değişiklikler belirgin hâle gelir.
Pek çok nedenden dolayı mezoterapi uygulamasına başvurulabilir. Yaşlanmaya bağlı olarak ciltte oluşan kırışık, sarkma ve renk değişikliklerini önlemek, bölgesel yağlanmayı gidermek, saç dökülmesini engellemek için bu tedavi uygulanabilir. Mezoterapi faydaları arasında en önemlisi, cilt hücrelerini tedavi ederek yenilenmelerini sağlamasıdır. Bu sayede cildin elastikiyetini artırabilir ve kolajen üretimi artacağı için de ciltteki kırışıklıklar yok olabilir. Şu durumlarda mezoterapi tedavisine başvurulabilir:
Mezoterapi uygulamasından etkili bir sonuç alabilmek için işlemden sonra dikkat edilmesi gereken hususları iyi bilmek gerekir. Bu hususlar, mezoterapinin daha etkili olmasını ve kişinin herhangi bir problem yaşamamasını sağlar. Ancak bu noktalara dikkat edilmezse hastada bazı reaksiyonlar meydana gelebilir. Mezoterapi faydaları ve etkilerinden yararlanmak için uygulama sonrasında şunlara dikkat edilmelidir:
Mezoterapinin yan etkileri ise cilt yüzeyinde 1-2 gün süren kızarıklık ve morluk şeklinde olabilir. Bu süre sonunda yan etkiler kendiliğinden iyileşir. Ayrıca şişlik, yanma, cilt hassasiyeti, hafif kaşınma, hafif ağrı gibi yan etkiler de olabilir. Hastada alerjik bir reaksiyon oluşmaması için hekim, uygulama öncesinde mutlaka kişiyi muayene etmelidir. Herhangi bir maddeye alerjisi olup olmadığını öğrenmeli ve enjeksiyon sıvısını buna uygun olarak seçmelidir. Mezoterapi yan etkilerinin görülmesi durumunda mutlaka bir hekime başvurmak gerekir:
Mezoterapi uygulaması bazı durumlarda bazı hastalara sakıncalı bir tedavidir. Aksi takdirde bazı komplikasyonlara yol açabilir. Mezoterapinin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar şu şekildedir: