İğnesiz mezoterapi nedir? İğnesiz mezoterapi ne işe yarar?

Normal mezoterapiden farklı olarak iğnesiz mezoterapi, iğne kullanılmadan cilt alt katmanlarına gerekli bileşenleri ulaştırmayı sağlar. Bu işlem esnasında iğne yerine elektroporasyon teknolojileri kullanılır. Uygulanan basınç sayesinde ürünler deri altına itilir ve cilt hücrelerinin yenilenmesi sağlanır. Güzellik tabancası olarak da adlandırılan iğnesiz mezoterapi, pek çok avantaja sahiptir.

İğnesiz mezoterapi nedir?

İğnesiz mezoterapi normal mezoterapiden farklı olarak iğnesiz yapılan bir işlemdir. Cildin alt katmanlarının ihtiyaç duyduğu mineral, vitamin ve bazı enzimler özel cihazlar ve yöntemlerle birlikte cilt altına iğnesiz bir şekilde ulaştırılır. Genellikle iğnesiz mezoterapide cildin alt katmanlarına ulaşmak için iğne yerine elektroporasyon ile ulaşılır ve cildin ihtiyaç duyduğu şeyler bu yöntemle verilir. İğneden korkan ya da iğneli bir tedavi uygulamak istemeyen kişiler iğnesiz mezoterapiyi tercih edebilir.

İğnesiz mezoterapi nasıl yapılır?

Genellikle hassas bir cilde sahip olan kişiler tarafından tercih edilen iğnesiz mezoterapi, aynı zamanda iğne korkusu olan kişiler için de ideal çözüm sunar. "İğnesiz mezoterapi nasıl yapılır?" sorusu bu uygulamayı yaptırmak isteyen kişiler tarafından sıkça sorulur. Ağrı ve acı olmadan cildi yenilemenin mümkün olduğu bu yöntemde, ileri teknoloji kullanılır. Öncelikle cildin ihtiyacına uygun olarak hazırlanan karışım, cilde zarar vermeden deri altına basınç yöntemi ile gönderilir. Bu karışımın işlevi cilt altında kolajen yapıyı desteklemek ve güçlenmesini sağlamaktır.

Hedeflenen dokulara ulaşan bu güçlü etkiye sahip maddeler, kısa süre içinde etkili sonuçlar gösterir. Ciltteki kırışıklar ve sarkmalar iğnesiz mezoterapi sayesinde giderilir. Cilde aktarılan vitamin, mineral, amino asit ve enzimler orta tabakadan cildi uyarır ve bu sayede cildin elastikiyetini yeniden kazanmasını sağlar. İğnesiz mezoterapi uygulaması da en az iğneli mezoterapi kadar etkilidir ve kısa süre içinde sonuç verir. İğnesiz mezoterapi uygulamalarında kullanılan serumların içinde trikloroasetik asit, hidrojen peroksit ve kolik asit bulunur. Bunlar ciltte kolajen oluşumunu sağlar, antiseptik özellik gösterir ve cilt izlerini tedavi edebilir. Bu sayede iğne kullanmadan serum bileşenleri ile cildi iyileştirmek mümkündür.

İğnesiz mezoterapi ne işe yarar?

İğnesiz mezoterapi pek çok işleve sahiptir. Cildin pek çok açıdan iyileşmesini ve güzelleşmesini sağlar. İğnesiz mezoterapi ne işe yarar sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir:

Yaşlanma karşıtı yüz gençleştirme uygulamasına olanak verir.

Yüz ve göğüs bölgesindeki elastikiyet kaybını önleyebilir.

Göz altı torbalarını gidermeye yardımcı olur.

Cildi gençleştirme etkisine sahiptir.

Bel ve bacak bölgesinde hızlı bir sıkılaşma sağlar.

Yüzde ve boyun bölgesinde lifting etkisi yapar.

Yaz aylarından önce güneşten dolayı oluşabilecek cilt sorunlarını önleyebilir.

Erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Yüzdeki yorgun ve mat görünümü yok ederek parlak bir görünüm verir.

Sıkılaştırıcı bir etkiye sahiptir.

Sigaradan dolayı ciltte oluşan hasarları iyileştirebilir.

Akne tedavisi sağlar ve akneden dolayı oluşan lekeleri yok eder.

Hiperpigmentasyon, melasma gibi yara ve iz tedavilerinde etkilidir.

Vücutta ve yüzde bulunan skar ve çatlaklara iyi gelir.

Cilt renk değişikliklerini önlemeye yardımcı olur.

İğnesiz mezoterapi kimlere uygulanır?

"İğnesiz mezoterapi nedir?" sorusuna yanıt verdikten sonra bu tedavinin kimlere uygulanabileceğine yanıt verilebilir. Çünkü her durumda ve her hasta için mezoterapiye başvurulamaz. Ciltte doğal olarak üretilen kolajen 30’lu yaşlardan itibaren azaldığı ve yağ oranı düştüğü için ciltte bazı belirtiler meydana gelebilir. Cilt kalitesinde düşüklükler oluşabilir. Dolayısıyla iğnesiz mezoterapiye başvurulabilir. Aşağıdaki durumlarda iğnesiz mezoterapi tedavisi alınabilir:

Ciltteki lekeleri gidermek

Cilt kalitesini artırmak

Yüzdeki ince çizgileri yok etmek

Sarkma ve kırışıkları önlemek

Cildi gençleştirmek

Cildin daha parlak görünmesini sağlamak

İğnesiz mezoterapi bu durumlarda etkili bir tedavi olsa da her hasta için bu uygulama tercih edilmez. İğnesiz mezoterapinin uygun olmadığı kişiler ise şu şekildedir:

Hamileler

Emziren anneler

Felç geçirmiş olanlar

Kanser hastaları

Şeker hastaları

Çoklu ilaç kullanan kalp hastaları

Kan pıhtılaşma rahatsızlığı olanlar

İğnesiz mezoterapinin yan etkileri nelerdir?

Mezoterapi iğnesi kullanılarak yapılan işlemlerde, uygulama bölgesinde kan görülür. Aynı zamanda kızarıklık ve morluk gibi komplikasyonlar oluşabilir. Ancak iğnesiz mezoterapide iğne kullanılmadığı için bunlar meydana gelmez. Ayrıca herhangi bir ağrı ve acı da olmaz. Ancak tabii ki işlem sonrasında olası komplikasyonlara karşı dikkatli olmak gerekir. Aksi takdirde iğnesiz mezoterapi zararları ile uğraşmak durumunda kalınabilir. İğnesiz mezoterapi yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır:

İşlemden sonra uygulama bölgesinde ilk 10-15 saat su değdirmemek gerekir.

Yüze uygulanan iğnesiz mezoterapide, minimum 4 saat geçinceye kadar hiçbir makyaj malzemesi kullanılmamalıdır.

Uygulamadan sonra 8 saat süresince duşa girilmemelidir.

İşlemden sonra çok ağır hareketler yapmamaya özen gösterilmelidir.

Eğer saça iğnesiz mezoterapi uygulanmışsa, belli bir süre saçlar yıkanmamalıdır.

Tedavinin daha etkili sonuç vermesi için iğnesiz mezoterapiden sonra bu detaylara dikkat edilmesi çok önemlidir. Bu sayede seanslardan sonra daha hızlı sonuç almak mümkün olur. Özellikle yan etkilerin ortaya çıkmaması için işlem sonrasında işlem yapılan bölgeye mümkün olmadığı sürece dokunmamaya özen göstermek gerekir.

İğnesiz mezoterapi kaç seans yapılmalıdır?

İğnesiz mezoterapinin seans sayısı hastaya göre değişiklik göstermektedir. Kişinin yaşı, cilt yapısı, hastalığı gibi faktörler bu tedavinin vereceği sonucu etkiler. Dolayısıyla seans sayısı da buna göre belirlenir. İğnesiz mezoterapi seansları ile ilgili şunlar söylenebilir: