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MGK toplantısı ne zaman, hangi konular ele alınacak? 2022'nin son MGK toplantısı!

01.12.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Pençe operasyonları gibi çok sayıda stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınacağı düşünülüyor. Peki, MGK toplantısı ne zaman? İşte 2022 yılının son MGK toplantısı ile ilgili merak edilenler...

MGK toplantısı ne zaman, hangi konular ele alınacak? 2022'nin son MGK toplantısı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı için geri sayım sürüyor. MGK toplantısında başta Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşama olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak. İşte yılın son MGK toplantısının tarihi...

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün (1 Aralık 2022 Perşembe) yapılacak.

MGK toplantısında Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşama ele alınacak.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar da toplantıda ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar da görüşülecek.

Yunanistan konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da toplantıda ele alınacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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