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  4. MGK toplantısında duygu dolu anlar! Dayanamayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı

MGK toplantısında duygu dolu anlar! Dayanamayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı

09.08.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı öncesi hediye ve madalya takdiminde bulundu. 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı hediye sonrası, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi. Erdoğan ise bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti. Tören sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı. İşte haberin detayları...

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.

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DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi. (AA)

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