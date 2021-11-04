HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Davutoğlu: Bahçeli çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Davutoğlu: Bahçeli çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

04.11.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli için, "2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Bahçeli çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2002 yılını hatırlatarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifaktan ayrılacağını iddia etti.

"ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYECEK"

"Bu iktidar gidecek!" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!" dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak açıklamasıAhmet Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması

Davutoğlu'nun paylaşımı:


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
İbrahim Kalın'dan F-35 açıklamasıİbrahim Kalın'dan F-35 açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.