Davutoğlu: Bahçeli çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2002 yılını hatırlatarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifaktan ayrılacağını iddia etti.

"ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYECEK"

"Bu iktidar gidecek!" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!" dedi.

Davutoğlu'nun paylaşımı:



Bu iktidar gidecek!



Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi “Ben yapmadım onlar yaptı” diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!



Bu iktidar değişecek! iktidarda Gelecek Partisi olacak! pic.twitter.com/8HD1edmswF — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 4, 2021



