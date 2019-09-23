HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden MHP lideri Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne giden MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu.

Sağlık durumuna ilişkin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır." diye konuşurken Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Bahçeli'ye ziyaret ve açıklamaAK Parti'den Bahçeli'ye ziyaret ve açıklama

'DETAYLI BİLGİ PARTİ YETKİLİLERİ TARAFINDAN VERİLECEK'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin detaylı bilginin parti yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Altınok, kendisiyle yüz yüze görüşmediğini belirtti.

Altınok, "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi." dedi.

Turgut Altınok, Bahçeli'nin hastaneden çıkmak istediğini hastane yetkililerine ilettiğini kaydetti.

HASTANEYE GİTME NEDENİ BELLİ OLDU

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadesini kullandı.

SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir. Gerekli açıklamayı hastane başhekimi geniş bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" dedi.

Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.

İKİ KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.

2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

Kaynak: DHA

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Yargı paketinde flaş gelişme! Yargı paketinde flaş gelişme!
Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağızYavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız
1/
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Son dakika MHP devlet bahçeli'nin sağlık durumu

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
AK Parti'den Bahçeli'ye ziyaret ve açıklama

AK Parti'den Bahçeli'ye ziyaret ve açıklama

AK Parti, yargı paketi taslak metnini CHP'ye teslim etti

Yargı paketinde flaş gelişme!

Mansur Yavaş'tan flaş makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

IMF, CHP ve İYİ Parti ile görüştü iddiası! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.