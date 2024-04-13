Mia Khalifa eski aşkına geri döndü! Dudak dudağa pozuyla ilanı aşk edince sosyal medyada gündem yarattı

Mia ve Jhayco, 2022 yazında ilişkilerine son vermeden önce yaklaşık bir yıl birlikteydiler. Eski adıyla Jhay Cortez olarak bilinen Porto Rikolu rapçi Jhayco'dan ayrıldıktan sonra Khalifa adeta aşka küserek uzun bir süre bekar hayatına devam etmişti. 31 yaşındaki ünlü isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla Jhayco ile yeniden bir araya geldiğini ilan etti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Khalifa, çiftin ana dilleri olan İspanyolca ve Arapçanın birleşimiyle "Doğum günün kutlu olsun aşkım" anlamına gelen "feliz cumple, habibi" notunu eklediği fotoğraflar paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.