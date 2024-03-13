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    4. Düğün dansı bir anda bambaşka bir noktaya gitti! Kontrolden çıkan gelin twerk yapmaya başladı... Davetliler şaşkınlıkla izledi

    Düğün dansı bir anda bambaşka bir noktaya gitti! Kontrolden çıkan gelin twerk yapmaya başladı... Davetliler şaşkınlıkla izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 10:37
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Törende tamamen sırtı açık bir model tercih eden gelin kontrolü kaybederek davetlileri şaşkına çeviren bir dans performansına imza attı. Bir anda damadın önüne geçerek twerk yapmaya başlayan gelinin o anları sosyal medyada viral oldu.

    Twitter'da 2,9 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde Beyonce'in 'Dance For You' şarkısıyla dans eden gelin müziğin ritmine kendisini fazla kaptırınca ortaya çok konuşulan görüntüler çıktı.

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    DÜĞÜN DANSI OLAY YARATTI

    Genç kadın davetlilerin şaşkın bakışlarının gölgesinde yanına nedimelerini de alarak son derece seksi bir dansa imza attı.

    Düğün dansı tercihi sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri uygun bulmadığını söylerken bazıları ise dans gösterisini beğendiklerini dile getirdi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten iki tarafın ailelerinin gözünün önünde böyle bir dans gösterisine gerek var mıydı?" yorumunu yaptı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer düğününde twerk yapmak istiyorsanuz bunu yapabilirsiniz. Düğününde twerk yapmak istemiyorsan yapmazsınız" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya düğün gelin damat Twerk
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