"Türkiye Almanya'dan daha iyi" diyen çift sosyal medyada gündem yarattı! "Türkiye'nin daha gelişmiş olduğu 4 madde"

Almanya'da yaşayan bir çift Almanya'daki hayatlarından kesitleri sunduğu TikTok uygulamasında yaptıkları paylaşımla Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi olduğu noktaları paylaştı. Çift dört kategoriyi ise kreş ve anaokullarının Hristiyan mezheplerine bağlı olması, tüm resmi işlerim evraklarla yürütülmesi, sağlık sisteminin yavaşlığı ve televizyon vergisi olarak sıraladı.

"Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi olduğu 4 madde" notunu ekleyerek yaptıkları paylaşımlarında çift, "Almanya'da kreş ve anaokulları Hristiyan mezheplerine bağlı dini okullar. Almanya teknolojide çok geride. E-devlet gibi bir sistemleri yok ve tüm işlemler postayla oluyor. Almanya'daki sağlık sistemi çok geride. Çok fazla sıra bekliyorsunuz ve istediğiniz bir bölüme direkt randevu alamıyorsunuz. Önceden bir aile hekime gitmeniz gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız izlemeseniz bile 'ZDF' diye bir kanalları var ona her ay 25 Euro ödemeniz gerekiyor" dedi.