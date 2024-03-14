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    4. Sosyal medyada gündem yaratan sokak röportajı! 'Hiç aldattınız mı?' sourusuna verdiği cevaplar olay oldu: "Evet aldattım daha yeni hatta"

    Sosyal medyada gündem yaratan sokak röportajı! 'Hiç aldattınız mı?' sourusuna verdiği cevaplar olay oldu: "Evet aldattım daha yeni hatta"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 08:20
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    'kocaeli.gündem' Instagram kanalı tarafından gerçekleştirilen bir sokak röportajı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Bir adamın 'Hiç aldattınız mı?' sorusuna verdiği cevaplar sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. Eşini aldattığını anlatan adamın "Evet aldattım daha yeni hatta" sözleri olay oldu.

    Sosyal medyada gerçekleştirilen bir sokak röportajı ilginç anlara sahne oldu. Muhabirin 'Hiç aldattınız mı?' sorusunu duyarak şaşıran adam öncelikle 'Kimi?' diye cevap verdi. Ardından ise ihanet konusunda itirafıyla 'Evet aldattım' dedi. Bunun üzerine muhabirin sorularını cevaplamaya devam eden adam eşini aldatma hikayesini anlattı.

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    Eşinin çocuklarıyla ilgilendiğini söyleyerek aldattığını dile getiren adam, "Bakmıyordu çocuklarla ilgileniyordu. Daha yeni hatta 2 aylık bir mevzu. Biriyle aldattım, o da zaten para için yapıyormuş. 'Seviyorum, ediyorum' demesi hep yalanmış. Yalan yüzü ortaya çıktı. Bayağı da bir para verdim. 1 milyonu geçkin para verdim. Ondan sonra da zaten her şeyin farkına vardım" dedi.

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    Eşinden özür dileyerek evine geri döndüğünü ifade eden adam, "Eşimden özür diledim. Döndüm geri eve. Eşim kabul ettim ama şu anda biraz böyle psikolojisi bozuk olsa da 3 tane çocuk olduğu için kadıncağız Anadolu kadını kabul etti" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorumlarda sokak röportajına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşiniz istese o parayı vermezsiniz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yine aldatır net" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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