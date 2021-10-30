Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

2015 yılında yetişkin film sektörüne veda eden ve bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra sunuculuğa soyunan Mia Khalifa, kırmızı gecelikli pozuyla akılları baştan aldı. İşte Mia Khalifa'nın kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni alan o pozu:

Beyrut doğumlu Mia Khalifa, yetişkin film yıldızı olduğu dönem, tesettürlü cinsel sahneleriyle tepki topluyordu.

Filmlerde yer aldığı süre zarfında, Ortadoğu'da ölüm tehditleri alıyordu.

Sektörden ayrılan Khalifa, kendisine yeni bir sayfa açtı ve bir süre muhasebecilik yaptı. Ardından dijital bir projede, sunucu olarak yer aldı.

28 yaşındaki Khalifa, sektörde oynadığı 36 filmden 12 bin dolar yani yaklaşık 115 bin Türk Lirası kazandığını duyurarak şaşırtmıştı.



