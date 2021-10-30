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  4. Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

30.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektöründen ayrıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başlayan Mia Khalifa, 25 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı kırmızı gecelikli pozuyla kendine hayran bıraktı.

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

2015 yılında yetişkin film sektörüne veda eden ve bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra sunuculuğa soyunan Mia Khalifa, kırmızı gecelikli pozuyla akılları baştan aldı. İşte Mia Khalifa'nın kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni alan o pozu:

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

Beyrut doğumlu Mia Khalifa, yetişkin film yıldızı olduğu dönem, tesettürlü cinsel sahneleriyle tepki topluyordu.

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

Filmlerde yer aldığı süre zarfında, Ortadoğu'da ölüm tehditleri alıyordu.

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

Sektörden ayrılan Khalifa, kendisine yeni bir sayfa açtı ve bir süre muhasebecilik yaptı. Ardından dijital bir projede, sunucu olarak yer aldı.

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!

28 yaşındaki Khalifa, sektörde oynadığı 36 filmden 12 bin dolar yani yaklaşık 115 bin Türk Lirası kazandığını duyurarak şaşırtmıştı.

Mia Khalifa kırmızı geceliğiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü!


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Mia Khalifa
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