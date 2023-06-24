Mia Khalifa’nın kardeşi olduğunu iddia etti! Müstehcen pozlarıyla gündem yaratırken onu solladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mati Khalifa, Mia Khalifa’nın kız kardeşi olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ablası gibi Lübnan asıllı olduğunu belirten Mati Khalifa, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla fenomen ismin izinden gidiyor.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

30 yaşındaki fenomen Mia Khalifa’nın kız kardeşlik iddialarını reddetmemesi ise Mati’nin ününe ün kazandırdı. Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde milyonluk takipçi kitlesine sahip olan Mati Khalifa fenomen isim Mia ile akraba olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.