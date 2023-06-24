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Mia Khalifa’nın kardeşi olduğunu iddia etti! Müstehcen pozlarıyla gündem yaratırken onu solladı

24.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 2 milyonu aşan takipçiye ulaşan 18 yaşındaki Mati Khalifa, dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa’nın kız kardeşi olduğunu iddia ederek sosyal medyada gündem yarattı. Ablası olduğunu iddia ettiği Mia Khalifa’nın izinden giden Mati müstehcen pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Mia Khalifa’nın kardeşi olduğunu iddia etti! Müstehcen pozlarıyla gündem yaratırken onu solladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mati Khalifa, Mia Khalifa’nın kız kardeşi olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ablası gibi Lübnan asıllı olduğunu belirten Mati Khalifa, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla fenomen ismin izinden gidiyor.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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30 yaşındaki fenomen Mia Khalifa’nın kız kardeşlik iddialarını reddetmemesi ise Mati’nin ününe ün kazandırdı. Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde milyonluk takipçi kitlesine sahip olan Mati Khalifa fenomen isim Mia ile akraba olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

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sosyal medya Mia Khalifa

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