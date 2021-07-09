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Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

09.07.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

​​​​​​ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 78'e yükseldi.

Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 78'e çıktığını, 62 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

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Cava, hayatını kaybeden 78 kişiden 48’nin kimliklerinin belirlendiğini, kurbanların 4 ila 92 yaş aralığında olduğu bilgisini paylaştı.

ENKAZDAN CANLI İNSAN BULMA İHTİMALİ KALMADI

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'ın kuzeyinde yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı. (AA)

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