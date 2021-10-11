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Michelle Gurevich Türkiye'ye geliyor

11.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 6. albümü Ecstasy in the Shadow of Ecstasy'yi yayınlayan Michelle Gurevich, büyülü yorumuyla 3 ayrı şehirde gerçekleşecek mini bir turne için Türkiye'ye geliyor.

Michelle Gurevich Türkiye'ye geliyor

Her ne kadar konserlerinde kalabalık bir müzisyen ekibiyle çalışsa da, her albümünü aynı alternatif, yalın prodüksiyon tekniğiyle kaydeden Michelle Gurevich mini bir turne için Türkiye'ye geliyor. Sanatçı, Epifoni organizasyonu ile 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall'da, 10 Aralık'ta İzmir Hang Out'ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue'de sahne alacak.

Nico ve Leonard Cohen gibi isimlerle karşılaştırılan müziği ve Alla Pugacheva gibi Sovyet dönemi yıldızlarını andıran sesi ile Gurevich, “Chinawoman” adıyla başladığı kariyerine 2016 yılından beri kendi ismi ile devam ediyor.

İstanbul, Berlin, Varşova ve Atina gibi şehirlerde her daim biletleri tükenen konserler veren Gurevich; Doğu Avrupa diasporası ve Berlin Queer sahnesini içeren bir niş oluşturdu ve Charles Aznavour, Zeki Müren, Lucio Dalla’nın melodramatik eserlerini sevenleri kendi hayranları arasına katmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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