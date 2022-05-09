Microsoft böyle uyardı: Uygulamalarınız çöküyorsa bu güncellemeyi kaldırın!

Microsoft kısa süre önce Windows 11 güncellemesi KB5012643'ü Windows 11 çalıştıran bilgisayarlar için yayınladı. Güncelleme, Windows bileşenleri için yenilikler ve güvenlik iyileştirmeleri getirdi. Ancak Windows 11 güncellemesi KB5012643, kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Güvenli Modu bozdu ve çeşitli uygulamaların çökmesine neden oldu. Birçok kullanıcı da güncellemeyi yükleyemedi.

MICROSOFT: SORUNU AZALTMAK İÇİN...

Microsoft ise güncellemenin notlarında bu güncellemeyle ilgili bilinen sorunlara yer verdi. Şirket bu bölümde güncellemenin bazı .Net Framework 3.5 uygulamalarının çalışmayı durdurmasına neden olabileceğini yazdı ve sorunu azaltmak için kullanıcılarına bu güncelleştirmeyi kaldırmalarını önerdi.

Buna göre KB5012643 kod adlı güncelleştirmeyi kaldırmak için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

WİNDOWS 11’DE GÜNCELLEŞTİRME KALDIRMA ADIMLARI

Başlat menüsünden Windows Update Ayarları'nı bulun.

Bu pencereden Güncelleştirme Geçmişi'ne tıklayın.

Güncelleştirmeleri Kaldır'a tıklayın.

KB5012643'ü bulun ve Kaldır'a basın.

Şu anda hangi uygulamaların sorundan etkilendiği net değil. Şimdilik tek geçerli çözüm ise güncellemeyi kaldırmak gibi görünüyor.

