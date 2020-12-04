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Microsoft Smash.gg'yi satın aldı!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 04.12.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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Microsoft Smash.gg'yi satın aldı!

Microsoft, beş yıllık eSpor platformu Smash.gg'yi açıklanmayan bir miktar karşılığında satın aldı. Böylece Microsoft, e-spor alanında dikkat çeken bir adım atmış oldu.

Smash.gg resmi web sitesinde yaptığı açıklama ile beş yıllık hizmetin ardından Microsoft tarafından satın alındığını aktardı.

SMASH.GG MİCROSOFT'A KATILDI

Smash.gg, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“2015’te başladığımızdan beri hedefimiz, insanların oynamayı sevdiği oyunlar etrafında aktif e-spor sahneleri oluşturmaktı. Bugün, mevcut ilişkilerimizi güçlendirmeye ve yeni fırsatları keşfetmeye yardımcı olmak için Microsoft’a katılarak bu yolculukta bir sonraki adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Smash.gg, tüm oyun topluluklarından turnuva organizatörlerinin kullanabileceği bir self servis e-spor platformu olarak devam edecek.”

smash.gg

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MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Şirket, e-spor topluluğunda aktif olan amatör oyuncular ve hayranlardan oluşan bir ekip tarafından 2015 yılında kuruldu. Smash.gg, Brawlhalla, Rivals and Aether, Street Fighter V ve Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 gibi oyunları da bünyesine katarak oyun portföyünü büyütmüştü. Smash.gg internet sitesinden her ne kadar bir açıklama yayınlasa da Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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