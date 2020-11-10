Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series X Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsolları Microsoft'un yeni dönemdeki en büyük kozları. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan Xbox Series X ve Xbox Series S'in 10 Kasım'da genel satışa sunulacağı söyleniyordu. Nitekim, o gün geldi çattı. Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye dahil diğer tüm ülkelerde satışa çıktı.
Xbox Series X'in fiyatına geçmeden önce Xbox Series X'in özelliklerinden bahsedelim. Xbox Series X, uzun ve dikdörtgen bir tasarıma sahip. Birçok kişi tarafından buzdolabına benzetilen oyun konsolu, dahili SSD dışında harici depolama desteği de sunuyor.
CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz), TSMC 7 nm
GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2
RAM: 16 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB
Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı
Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği
Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü
Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)
CPU: 3,6 GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz)
GPU: 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU, Özel RDNA 2
RAM: 10 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB
Dahili Depolama Alanı: 512 GB Özel NVME SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/sn (Raw), 4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı desteği, USB 3.1 harici HDD desteği
Optik Sürücü: Yok
Performans: 1440p (120 fps'ye kadar)
Xbox Series X fiyatı Türkiye için 8,299 TL olarak belirlenmiş durumda. Daha uygun fiyatlı, optik sürücüsüz Xbox Series X fiyatı ise 5,399 TL olarak açıklandı. Xbox Series X ve Xbox Series S hali hazırda birçok mağaza aracılığıyla satın alınabiliyor. Xbox Series X ve Series S'in rakibi PlayStation 5 ise 19 Kasım'da satışa çıkacak.