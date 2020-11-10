HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series X Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series X Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

OYUN HABERLERİ  | 10.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series S sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'a doğrudan rakip konumunda. Peki Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series S fiyatı için ne kadarlık bir ödeme yapmak gerekiyor? İşte bu soruların yanıtı.

Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series X Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsolları Microsoft'un yeni dönemdeki en büyük kozları. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan Xbox Series X ve Xbox Series S'in 10 Kasım'da genel satışa sunulacağı söyleniyordu. Nitekim, o gün geldi çattı. Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye dahil diğer tüm ülkelerde satışa çıktı.

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X'in fiyatına geçmeden önce Xbox Series X'in özelliklerinden bahsedelim. Xbox Series X, uzun ve dikdörtgen bir tasarıma sahip. Birçok kişi tarafından buzdolabına benzetilen oyun konsolu, dahili SSD dışında harici depolama desteği de sunuyor.

XBOX SERİES X ÖZELLİKLERİ

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz), TSMC 7 nm
GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2
RAM: 16 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB
Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı
Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği
Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü
Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)

Xbox Series X özellikleri

XBOX SERİES S ÖZELLİKLERİ

CPU: 3,6 GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz)
GPU: 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU, Özel RDNA 2
RAM: 10 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB
Dahili Depolama Alanı: 512 GB Özel NVME SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/sn (Raw), 4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı desteği, USB 3.1 harici HDD desteği
Optik Sürücü: Yok
Performans: 1440p (120 fps'ye kadar)

Xbox Series S özellikleri

Koronavirüs etkisi: PlayStation 5 ve Xbox Series X satış rekoru kırabilir!Koronavirüs etkisi: PlayStation 5 ve Xbox Series X satış rekoru kırabilir!

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S FİYATI

Xbox Series X fiyatı Türkiye için 8,299 TL olarak belirlenmiş durumda. Daha uygun fiyatlı, optik sürücüsüz Xbox Series X fiyatı ise 5,399 TL olarak açıklandı. Xbox Series X ve Xbox Series S hali hazırda birçok mağaza aracılığıyla satın alınabiliyor. Xbox Series X ve Series S'in rakibi PlayStation 5 ise 19 Kasım'da satışa çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Bu hafta satışa çıkıyorlar, herkesi şaşırtabilirler!Bu hafta satışa çıkıyorlar, herkesi şaşırtabilirler!
Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!
En Çok Okunan Haberler
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Bir Viking hikayesi: Assassin’s Creed Valhalla inceleme
Assassin’s Creed Valhalla İnceleme
Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil konsollara çıkıyor
Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil konsollara çıkıyor
Koronavirüs etkisi: PlayStation 5 ve Xbox Series X satış rekoru kırabilir!
Bu hafta satışa çıkıyorlar, herkesi şaşırtabilirler!
Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları açıklandı!
İşte kasım ayında gelecek yapımlar!
PS5 alacaklara kötü haber
PS5 alacaklara kötü haber
PlayStation 5 depolama alanı için şaşırtan keşif
PS5 için şaşırtan keşif! Ortaya çıkartılan detay üzdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.