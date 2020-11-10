Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series X Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsolları Microsoft'un yeni dönemdeki en büyük kozları. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan Xbox Series X ve Xbox Series S'in 10 Kasım'da genel satışa sunulacağı söyleniyordu. Nitekim, o gün geldi çattı. Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye dahil diğer tüm ülkelerde satışa çıktı.

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X'in fiyatına geçmeden önce Xbox Series X'in özelliklerinden bahsedelim. Xbox Series X, uzun ve dikdörtgen bir tasarıma sahip. Birçok kişi tarafından buzdolabına benzetilen oyun konsolu, dahili SSD dışında harici depolama desteği de sunuyor.

XBOX SERİES X ÖZELLİKLERİ

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz), TSMC 7 nm

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)