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Koronavirüs etkisi: PlayStation 5 ve Xbox Series X satış rekoru kırabilir!

OYUN HABERLERİ  | 10.11.2020 14:39 | Son Güncelleme

Sony PlayStation 5'i, Microsoft ise Xbox Series X ve Xbox Series S'i bu hafta belirli pazarlarda satışa çıkarıyor. Koronavirüs döneminde satışa çıkan yeni nesil PS5 ve Xbox oyun konsollarının son bilgilere göre, koronavirüs döneminde rekor satış yapması bekleniyor.

Koronavirüs etkisi: PlayStation 5 ve Xbox Series X satış rekoru kırabilir!

PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için artık vakit geldi. Kasım ayına girmemiz ile birlikte haftalardır konuştuğumuz, her birini ince eleyip sık dokuduğumuz yeni nesil oyun konsolları satışa sunuluyor. Yeni nesil oyun konsollarının satışa sunulmasıyla cevabı en çok merak edilen soru ise ''PlayStation 5 mi Xbox Series X mi?'' oluyor. Siz bu soruya ne yanıt verir ve hangi oyun konsolunu tercih ederseniz bilinmez fakat Ampere tarafından yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs dönemi her iki oyun konsoluna da farklı kapılar açabilir.

KORONAVİRÜS PLAYSTATİON 5 VE XBOX İÇİN REKOR GETİREBİLİR

PS5 ve Xbox Series X, koronavirüs pandemisinde rekor satış rakamlarına ulaşabilir. Ampere'ye göre yeni oyun konsollarının toplam satışlarının, Xbox One ve PlayStation 4 gibi selef konsolların satış rakamlarını aşması bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise insanların evde daha fazla vakit geçirdiği koronavirüs pandemisi olarak tahmin ediliyor.

PlayStation 5 fiyatı açıklandı

İŞTE PS5 VE XBOX İÇİN TAHMİN EDİLEN SATIŞ RAKAMLARI

Sony, PS5'in selefi PS4 ile 100 milyonu aşkın satış gerçekleştirmişti. Ampere ise Sony'nin bu yıl yaklaşık 5 milyon PS5 satabileceğini, Xbox'ın ise 3,9 milyon konsol satışı gerçekleştirebileceğini söylüyor. Hem koronavirüs dönemini, hem de oyuncuların heyecanını hesaba kattığımızda her iki firmanın da bu rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğini söylemek mümkün.

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PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak. Daha önce ön siparişe açılan Xbox Series X ve Xbox Series X oyun konsolları ise bugünden itibaren Türkiye'de satışta bulunuyor. PlayStation 5 fiyatı ve Xbox Series X fiyatı ülkemiz için 8,299 TL olarak belirlenmiş durumda. Dijital sürüm Xbox Series X fiyatı ise 4,599 olarak açıklandı. Son olarak fiyatların değişme ihtimalinin olduğunu belirtelim.

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