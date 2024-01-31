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    4. Erkek arkadaşı işteyken evini pembeye boyadı! Gördüklerine inanamadı! Tepkisini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu...

    Erkek arkadaşı işteyken evini pembeye boyadı! Gördüklerine inanamadı! Tepkisini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Chloe Fountain isimli bir kadın erkek arkadaşı işteyken hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyleyerek ilginç bir açıklama yaptı. Tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie filminin etkisinin devam ettiğini belirten fenomen sevgilisinin evinin dış cephesini pembe renge boyattı. Erkek arkadaşının tepkisini çekerek paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede viral oldu.

    Chloe Fountain isimli bir sosyal medya fenomeni erkek arkadaşı işteyken evini Barbie'nin hayallerindeki eve dönüştürerek ona acımasızca şaka yaptı. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fountain, Gerwig'in Barbie filmini o kadar sevdi ki, erkek arkadaşının evini hayallerindeki eve dönüştürmeye karar verdi. Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde iki adamın merdivenle evi pembe renge boyadığı ve yan tarafına Barbie logosunu eklediği anlar yer aldı.

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    "MERHABA KEN" DİYEREK KARŞILADI

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    Sevgilisinin işten geldiğinde evini pembe renkte görünce vereceği tepkiyi kaydetmek için bekleyen Fountain, "Erkek arkadaşımın evini Barbie'nin evi gibi boyamanın ve onun tepkisini almanın komik olacağını düşündüm." dedi.

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    Erkek arkadaşını 'Merhaba Ken' diyerek karşılayan fenomenin sevgilisi evinin yeni halini görünce gözlerine inanamadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen adam sadece 'Neden pembe' diye sormakla yetindi. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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    sosyal medya fenomen barbie erkek arkadaş
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