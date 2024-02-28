17 yaşında sokakta kaldığını söyledi! "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" diye paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada İlayda isimli genç bir kadın 1 yıl içinde hayatındaki köklü değişimi anlattığı bir paylaşım yapınca ilgi çekti. 17 yaşındayken kirasını ödeyemediği için sokakta kaldığını söyleyen genç kadın paylaşımında, "17 yaşında sokakta kalan kızdan nasıl dünyayı gezen,ev ve araba alan kıza dönüştüm onu anlatıyorum. Garsondum. Kirayı ödeyemedim ve evden çıkmak zorunda kaldım. Birkaç gün otel tutmuştum o zamanlar. Sonrasında e-ticarete girip zengin olanları gördüm. Araştırdım, birikimi ona göre yatırdım. Borsayı denedim bir senenin sonunda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım ve hayalime ulaştım" notunu ekledi.

Kirasını ödeyemediği bir zaman diliminden milyonluk cirolar elde ettiği bir ana geçiş yaptığını ifade eden İlayda'nın paylaşımı gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu hikayenin böyle olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu mümkün mü sizce?" yorumunda bulundu.







