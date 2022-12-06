Mide bulandırdı! Hindistan’daki bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler gündem oldu

Bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarına ‘pes’ dedirtti. Çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı ve ekipmanların temiz olmadığı dikkatleri çekti. Çalışanların çıplak ayakla mesailerine devam ettikleri işletmede adım adım hamurların oluşturma sürecine yer verilen bir video paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Hindistan’a özgü bir sokak lezzeti olan vadiyanın imalathanedeki oluşum sürecinden adım adım bahsedilen videoda, “Hamur merdaneden geçirilerek vadiya yapımına başlanır. İçine bir damla su eklenir. Hamur bir kenara alınır ve bir baharat karşımıyla karıştırılır. Hamur vadiya yapılmaya hazır. Sonra güneşte kurumaya alınır. Kurutulan vadiye getirilip pişirilir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi geçen görüntüler kısa sürede binlerce izlenme ve yoruma ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten midem bulandı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu izlemeye dayanamadım bile” yorumunu yaptı.