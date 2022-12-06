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  4. Mide bulandırdı! Hindistan’daki bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler gündem oldu

Mide bulandırdı! Hindistan’daki bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler gündem oldu

06.12.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Çalışanların çıplak ayakla dolaştığı ve oluşturulan hamurların yerlerde yoğrulduğu imalathane hijyenik koşullardan yoksun olması nedeniyle tepki çekti.

Mide bulandırdı! Hindistan’daki bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler gündem oldu

Bir hamur imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarına ‘pes’ dedirtti. Çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı ve ekipmanların temiz olmadığı dikkatleri çekti. Çalışanların çıplak ayakla mesailerine devam ettikleri işletmede adım adım hamurların oluşturma sürecine yer verilen bir video paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Hindistan’a özgü bir sokak lezzeti olan vadiyanın imalathanedeki oluşum sürecinden adım adım bahsedilen videoda, “Hamur merdaneden geçirilerek vadiya yapımına başlanır. İçine bir damla su eklenir. Hamur bir kenara alınır ve bir baharat karşımıyla karıştırılır. Hamur vadiya yapılmaya hazır. Sonra güneşte kurumaya alınır. Kurutulan vadiye getirilip pişirilir” ifadeleri kullanıldı.

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi geçen görüntüler kısa sürede binlerce izlenme ve yoruma ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten midem bulandı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu izlemeye dayanamadım bile” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamur Hindistan

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