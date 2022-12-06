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Sonunda bu da oldu! Düğünlerde havaya para atma devrini bitiyor... QR kodunu okutup bahşişi verdi

06.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da gerçekleşen bir düğün töreni sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Dijital ödemelerin Hindistan genelinde yayılmasıyla birlikte ilginç bir uygulama devreye girdi. İsmi açıklanmayan damadın karşılanmasından sonra konuklar QR kodunu okutarak müzisyenlere bahşiş verdi.

Sonunda bu da oldu! Düğünlerde havaya para atma devrini bitiyor... QR kodunu okutup bahşişi verdi

Hindistan’ın yerel çalgılarından biri olan dholla gerçekleştirilen bir düğün sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Düğünde her şey aslında geleneksel kurallara uygun olarak başlamıştı. Davetliler gelin ve damatla birlikte dhol eşliğinde dans ederek eğleniyordu. Sıra davetlilerin müzisyenler için para attıkları seremoniye geldiğinde dholun üzerindeki QR kodu devreye girdi.Konuklardan biri elindeki cep telefonuyla QR kodunu okuttu ve online olarak müzisyene bahşiş gönderdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

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Sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olan video 30 binden fazla görüntülenmeye ulaşarak binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü müzisyenin dijital ilerlemesini övdü.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu gördüğüme gerçekten sevindim. Artık nakit taşımak zorunda kalmayacağım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Benzer bir uygulamanın takı içinde geliştirilmesini istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan düğün

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