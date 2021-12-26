"Midemi bulandıran şeyler öğrendim" diyen Melis Sütşurup Mustafa Sandal ile evlilik hazırlığında

Emina Jahovic ile boşandıktan bir süre sonra kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal güzel haberi verdi.

Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal Milliyet'ten Umut Ünver'e yaptığı açıklamada evlilik hazırlığı yaptığını söyledi. Sandal açıklamasında "Evet bir takım hazırlıklar yapıyoruz, ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok. Ufak ufak hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Melis Sütşurup ise, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı" derken, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" dedi.

O SÖZLERİ AKLA GELDİ

İkilinin bu açıklamaları sonrası Sandal'ın sevgilisinin daha önce yaptığı bir açıklama gündeme geldi. Melis Sütşurup daha önce sevgilisinden ayrılınca "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz..."



