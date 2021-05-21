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Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel paylaşımı

21.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sense8 dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü isimden yanıt geldi. Silvestre, sosyal medya hesabından paylaşım yapınca olay oldu.

Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel paylaşımı

Hande Erçel, 'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Yıldız oyuncudan Erçel'e yanıt gecikmedi.

Silvestre, son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Erçel'in fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" karşılığını verdi.

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Silvestre, cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Aman Kerem Bürsin duymasın' yorumu yapıldı.

Son dönemde Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Erçel, yakın zamanda yurt dışına açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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