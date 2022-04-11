Mika Raun Armağan Çağlayan'ı şoke etti! "O ne demek ayol?"

Zor Ama Yine De Sor serisinin bu haftaki konuğu Mika Can Raun idi. Yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündemde olan Raun aylık 50 bin TL alışverişe harcadığını itiraf ederek gündeme gelmişti. Mika Can Raun "Kendinizle ilgili en rahatsız edici şey ne?" sorusuna verdiği yanıtla da şaşırttı.

Mika Can Raun soruya "Ben inanır mısınız artık tanrıseksüelim" deyince Armağan Çağlayan şoke oldu. Armağan Çağlayan yanıtı anlamayınca "O ne demek ayol?" dedi. Mika Can Raun ise "Ben artık Allah'a yöneldim Allah'ı seviyorum sadece. Birini sevememek en rahatsız edici şey bende. Son zamanlarda dikkat ediyorum aşmak istiyorum. Aynaya geçip 'Benim Allah'ın var' diyorum. Siz neden şaşırdınız?" yanıtını verdi.

Çağlayan ise bu terimi ilk defa duyduğunu söyledi.

