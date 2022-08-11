Mika Raun eteğini kaldırarak isyan etti! "Şimdi açacağım yemin ederim"

TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun son dönemde değişimiyle adından söz ettiriyor. Pek çok estetik operasyon geçiren Mika Raun cinsiyet geçiş sürecindeydi. Hem göğüs hem de cinsel organı için ameliyat olan Mika Raun, bu operasyonlar için kredi çektiğini söyledi.

Mika Raun son olarak ise kısa eteğiyle çektiği videoya gelen yorumlara sitem etti. Mika Can Raun paylaşımında şunları söyledi:

"GÜZEL ŞEYLER KONUŞUN"

"Ay siz şeytansınız. Şeytanın aklına gelmez sizin aklınıza gelir, eteğimin kabaran kısmı hakkında abuk sabuk şeyler söyleniyor benim çıldırtıyorlar. Şimdi açacağım yemin ederim yeter artık yeter diyeceğim ay memem fırlıyordu aşkom. Benim sinirimi bozmayın güzel şeyler hayırlı şeyler konuşun. Din konuşun iman konuşun. "



