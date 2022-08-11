MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mika Raun eteğini kaldırarak isyan etti! "Şimdi açacağım yemin ederim"

Mika Raun eteğini kaldırarak isyan etti! "Şimdi açacağım yemin ederim"

11.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlar bambaşka biri olan ve göğüs-kalça operasyonu sonrası da gündemde gelen Mika Raun yine olay oldu. Cinsiyet değiştirme sürecinde olduğu iddia edilen TikTok fenomeni Mika Raun gelen mesajlardan sonra isyan etti. Eteğiyle ilgili yorumlara sitem eden Mika "Şimdi açacağım yemin ederim yeter artık yeter" dedi.

TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun son dönemde değişimiyle adından söz ettiriyor. Pek çok estetik operasyon geçiren Mika Raun cinsiyet geçiş sürecindeydi. Hem göğüs hem de cinsel organı için ameliyat olan Mika Raun, bu operasyonlar için kredi çektiğini söyledi.

drndhph

Mika Raun son olarak ise kısa eteğiyle çektiği videoya gelen yorumlara sitem etti. Mika Can Raun paylaşımında şunları söyledi:

2

"GÜZEL ŞEYLER KONUŞUN"

"Ay siz şeytansınız. Şeytanın aklına gelmez sizin aklınıza gelir, eteğimin kabaran kısmı hakkında abuk sabuk şeyler söyleniyor benim çıldırtıyorlar. Şimdi açacağım yemin ederim yeter artık yeter diyeceğim ay memem fırlıyordu aşkom. Benim sinirimi bozmayın güzel şeyler hayırlı şeyler konuşun. Din konuşun iman konuşun. "

Mika Raun kahvaltıcıya sütyensiz tarzıyla gitti! "Memelerimi gösteriyor adama..."Mika Raun kahvaltıcıya sütyensiz tarzıyla gitti! "Memelerimi gösteriyor adama..."

hmnpnq

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorumKarısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum
Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntüHayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü
Bunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildiBunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildi
Anahtar Kelimeler:
Mika Raun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli promosyonlarında 20 gün detayı! 3 bin 500 lira fark ediyor

Emekli promosyonlarında 20 gün detayı! 3 bin 500 lira fark ediyor

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Bakan duyurdu! 'Müjdeyi paylaşacağız!'

Bakan duyurdu! 'Müjdeyi paylaşacağız!'

Çöpe atılacak yünlerin içinden servet çıktı! 'Tuzak mı kuruldu?'

Çöpe atılacak yünlerin içinden servet çıktı! 'Tuzak mı kuruldu?'

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.