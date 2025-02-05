Mikrofon uyarısına sinirlenen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu! "E napayım yani?"

Ülkemizde pek çok etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sahnede bir mikrofon sorunu yaşadı. Kendisine has tarzıyla duruma tepki gösteren Ortaylı, moderatörün 'Sesiniz çok az geliyormuş' demesi üzerine "E napayım yani? Bütün bu mikrofonların hiç iyi çalışanını ben görmedim. Bunu Avrupa'da "Sonderschule" öğrencileri yapıyor. Bunu yapamayan bunu hiç beceremez. O zaman buraya bir mikrofon monte edin. Gelip de 'Sesiniz duyulmuyor' demeyin. Kusura bakmayın yani. Bu olmaz yok. O zaman doğru düzgün mikrofon getirin" dedi.

SALONDAN KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Ortaylı'nın tepkisi salonda ilk başta bir kahkaha tufanı yarattı. Ardından ise salondakiler Ortaylı'nın mikrofon tepkisini haklı bulduğunu göstererek onu alkışladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bilgili ve öfkeli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok haklı bir tepki" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bilgisiyle yine tepkisi mükemmel" yorumunda bulundu.

SONDERSCHULE NEDİR?

Sonderschule, Almanca kökenli bir terimdir ve genel olarak "özel okul" ya da "özel eğitim okulu" anlamına gelir. Bu tür okullar, belirli öğrenme güçlükleri, zeka geriliği, otizm spektrum bozukluğu gibi özel ihtiyaçları olan çocuklar için tasarlanmıştır. Sonderschule'lar, bu öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim yöntemleri ve programları sunarak, onların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Eğitim, genellikle daha küçük sınıflarda ve özel eğitim uzmanları tarafından verilmekte olup, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve potansiyellerine odaklanır.