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  4. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaştı! Aslında ölü olduğunu öğrendi... "Ben ölmüşüm"

Ehliyetini yenilemeye gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaştı! Aslında ölü olduğunu öğrendi... "Ben ölmüşüm"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 11:34
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ABD'nin Maryland eyaletinden üç çocuk annesi kadın ehliyetini yenilemek için başvuru yaptığında hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Nicole Paulino isimli kadın yasal olarak ölü ilan edildiği için sisteme kayıt olamadı. Olaya dair büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Paulino, NBC4 Washington'a yaptığı açıklamada "Görünüşe göre ben ölmüşüm" dedi.

Ehliyetini yenilemeye gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaştı! Aslında ölü olduğunu öğrendi... "Ben ölmüşüm"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yaşayan Nicole Paulino isimli kadın ehliyetini yenilemek istediğinde yasal olarak ölü ilan edildiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Sistemde yaşanan hata nedeniyle sadece kendisinin değil üç çocuğunun da sağlık sigortalarının iptal edildiğini söyleyen Paulino, "Bu gerçekten hayatımı mahvediyor" diye konuştu.

YAZIM YANLIŞINDAN KAYNAKLANIYOR

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Cenazevinde vefat eden bir kişinin öldüğü bildirildi ve Sosyal Güvenlik numarasında bir rakamı yanlış yazıldı. Sistemde yanlışlıkla Paulino'nun numarasını tuşlandı ve onu ölü olarak kaydetti.

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Kasım ayında konuyu keşfettikten sonra, hükümetin kendisini tekrar 'hayatta' ilan etmesinin iki ay sürdüğünü, Sosyal Güvenlik İdaresi'nin (SSA) bunun bir yazım hatası olduğunu söylemesinin ardından bu adımı 14 Ocak 2025'te tamamlandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Ehliyet
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