Ehliyetini yenilemeye gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaştı! Aslında ölü olduğunu öğrendi... "Ben ölmüşüm"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yaşayan Nicole Paulino isimli kadın ehliyetini yenilemek istediğinde yasal olarak ölü ilan edildiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Sistemde yaşanan hata nedeniyle sadece kendisinin değil üç çocuğunun da sağlık sigortalarının iptal edildiğini söyleyen Paulino, "Bu gerçekten hayatımı mahvediyor" diye konuştu.

YAZIM YANLIŞINDAN KAYNAKLANIYOR

Cenazevinde vefat eden bir kişinin öldüğü bildirildi ve Sosyal Güvenlik numarasında bir rakamı yanlış yazıldı. Sistemde yanlışlıkla Paulino'nun numarasını tuşlandı ve onu ölü olarak kaydetti.

Kasım ayında konuyu keşfettikten sonra, hükümetin kendisini tekrar 'hayatta' ilan etmesinin iki ay sürdüğünü, Sosyal Güvenlik İdaresi'nin (SSA) bunun bir yazım hatası olduğunu söylemesinin ardından bu adımı 14 Ocak 2025'te tamamlandığını ifade etti.