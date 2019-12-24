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Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

İSTANBUL (AA) - Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gayberi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oyunu, Ali İhsan Öztürk'ün Van'ın Bahçesaray ilçesindeki kara yolu ekiplerinin karla mücadele çalışmasını anlatan "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafından yana kullanan Gayberi, "Fotoğrafçılık tekniği açısından çok iyi bir kare." değerlendirmesinde bulundu.

Gayberi, "yaşam" kategorisindeki oyunu, Cem Genco'nun, Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezzen'in, doğuştan el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mama yiyebilen oğlu Mustafa ile çekilen "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafa verdi.

"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında gerçekleşen maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Gayberi, "Diğer uluslararası ajanslardan da bu kareyi takip ettim ancak kimse bu açıdan yakalayamamış. Milli futbolcularımızın o andaki sevinci çok güzel çekilmiş." dedi.

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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Zeki Gayberi

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