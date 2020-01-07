Miley Cyrus yine imajını değiştirdi

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, yeni yıla yeni imajıyla girdi. 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni saç modelini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Cyrus, kısa kestirdiği saçlarını gösteren fotoğrafını, “Yeni saç. Yeni yıl. Yeni müzik” notuyla yayınladı.

Pek çok kez saç modelini değiştiren ünlü şarkıcı, saçlarını en çok omuz hizasına gelecek kadar ya da daha uzun olarak kullandı. Bu kez saçlarını kısa kestiren ünlü şarkıcının paylaşımına, yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, “Çok güzel” yorumunu yaptı.

Öte yandan Instagram paylaşımında yeni albüm müjdesini de veren Cyrus, 2020 yılı içinde yedinci stüdyo albümünü çıkaracak. Mother's Daughter ve Slide Away adlı iki şarkı çıkaran ünlü şarkıcının her iki bestesinin de yeni albümünde yer alması bekleniyor.

