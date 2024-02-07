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    Milföy hamuru kullanarak yapabileceğin 5 tatlı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    07.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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    Tatlı yapmak bazılarına zahmetli gelse de çok lezzetli bazı tarifleri pratik yöntemlerle yapmak da mümkün. Özellikle kruvasan, izmir bombası, elmalı turta ya da pasta, uzun uğraşlar ve ekstra meziyet gerektiren tarifler gibi görünse de aslında hepsi milföy hamuru kullanarak yapılabilir. Böylece çat kapı gelen misafirleriniz için çay yanına tadına doyulmaz tatlılar hazırlayabilirsiniz.

    Milföy hamuru, tuzluların yanı sıra tatlılara da çok yakışıyor. Üstelik milföy hamuru kullanarak pek çok zor tatlıyı kolay bir şekilde yapmak da mümkün. Kolay pişen ve kolay şekil alan hamuru sayesinde buzdolabınızda mutlaka bulunması gereken bir ürün olan milföy hamuruyla birbirinden leziz tatlılar yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Sizin için milföy hamuru kullanarak yapabileceğiniz 5 tatlıyı ve tariflerini listeledik.

    1. MİLFÖYDEN KRUVASAN TARİFİ

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    Malzemeler

    • 4 tane dikdörtgen milföy hamuru
    • 4 tatlı kaşığı damla çikolata
      Üzeri için:
    • 1 adet yumurtanın sarısı
    • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
    • 1 çay kaşığı pekmez

    Yapılışı

    Milföy hamurunu 10-15 dakika önceden buzluktan çıkarın ve fazla dışarıda bekletmeden kullanın. Milföyleri uzunlamasına bir ucundan diğer ucuna çapraz olacak şekilde kesin. Geniş kısmının ortasını yaklaşık 2 cm kadar kesin. Kesilen kısmına yarım tatlı kaşığı damla çikolata koyup sarın, uçlarını da kıvırın. Diğer milföyler için de aynısını yapın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Milföyleri tepsine yerleştirin. Üstlerine çırpılmış yumurta sarısını sürün. Fırını önceden ısıtın. Milföyleri 180 derecelik ayarda fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekletin. Üstüne tercihen pudra şekeri döküp servis yapın. Afiyet olsun.

    2. MİLFÖY PASTA TARİFİ

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    Malzemeler

    • Yaprak milföy (istediğiniz kadar)
      Kreması için:
    • 3 su bardağı süt
    • 2 yemek kaşığı un
    • 1 yemek kaşığı nişasta
    • 5 yemek kaşığı toz şeker
    • 1 yumurta sarısı
      Piştikten sonra:
    • 1 tatlı kaşığı tereyağ
    • 1 paket vanilya
      Süslemek için:
    • Pudra şekeri
    • Çilek

    Yapılışı

    Buzluktan çıkardığınız milföylerin çok fazla çözünmesini beklemeden hazırlamaya başlayın. Tepsiye yağlı kağıt serin, milföyleri yağlı kağıdın üzerine koyun ve fırında 180 derecede iyice kızarana kadar pişirin.

    Bir yandan kremasını hazırlayın. Bunun için tüm toz malzemeleri tencereye koyun ve sütün de 1 su bardağını ilave edip yumurta sarısıyla beraber karışıma yedirin. En son kalan sütü de ilave edip ocağın altını açın ve kaynayana dek pişirin. Sonrasında vanilya ve tereyağını ekleyin. Ocağın altını kapattıktan sonra kremayı iyice çırpın ve soğumasını bekleyin.

    Zemine bir kare milföy koyduktan sonra üstüne krema sürün. Ardından çilekleri dizin. Sonrasında üstüne bir milföy daha koyarak aynı işlemi tekrarlayın. Son olarak bir kat daha kare milföy koyup üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun.

    3. MİLFÖYDEN İZMİR BOMBASI TARİFİ

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    Malzemeler

    2 yaprak milföy hamuru
    8 tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması

    Yapılışı

    Milföy hamurunu oklavayla açıp inceltin. Açılan hamuru 4 eşit parçaya bölün. Her bir parçanın içine 1 tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması sürün. Milföy hamurunu mantı kapatır gibi köşelerinden birleştirerek kapatın. Ardından elinizle yuvarlayın. Önceden ısıttığınız fırında, hamurları 200 derecede alt üst fansız ayarda 10 dakika pişirin. Rengi kızarmadan fırından çıkartın. Afiyet olsun.

    4. ELMALI MİLFÖY TATLISI TARİFİ

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    Malzemeler

    • 2 elma
    • Yarım çay kaşığı tarçın
    • Yarım yemek kaşığı toz şeker
    • 6 kare milföy hamuru
    • Pudra şekeri

    Yapılışı

    İki elmayı kabuklarını soyarak rendeleyin. Elmaları bir kabın içine alıp üzerine tarçın ve toz şeker ekleyerek karıştırın. Milföy karelerinin ortasına elmalı harcı koyup kapatın. Dilerseniz farklı bir şekli olması için hamurun ortasına çizik atabilirsiniz. Önceden ısıttığınız fırını 180 derece ayarlayın. Milföyleri fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Pişince ılıyana kadar soğumaya bırakın. Ardından milföylerin üzerine pudra şekeri dökün. Afiyet olsun.

    5. MİLFÖYDEN BELEM TURTASI TARİFİ

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    Malzemeler

    • 1 paket milföy hamuru
    • 500 gram şeker
    • 250 ml su
    • 1 portakalın kabuğu
    • 1 limonun kabuğu
    • 1 adet çubuk tarçın
    • 500 ml süt
    • 3 yemek kaşığı un
    • 7 adet yumurtanın sarısı
      Tepsiyi yağlamak için:
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
      Üzeri için:
    • 1 yemek kaşığı tarçın

    Yapılışı

    Bir tencereye su, şeker, portakal ve limon kabukları ve tarçın çubuğunu koyun ve ocakta kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 7-8 dakika boyunca koyulaşana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp ılınması için bekletin. Başka bir tencerede un ve sütü muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Bu sırada çırpmaya devam edin. Pişen muhallebiye azar azar şerbeti ekleyip karıştırın. Şerbetli muhallebi oda sıcaklığında ılındıktan sonra yumurta sarılarını ilave edip çırpın. Karışımı süzgeçten geçirerek başka bir kaba alın, böylece kabuklar ve topaklar gitsin. Milföy hamurlarını yumuşayıncaya kadar bekletin, sonra hepsini üst üste koyun ve merdaneyle büyük bir dikdörtgen şeklinde açın. Açarken hafifçe un serperken fazla unu da fırça yardımıyla temizleyin. Hamurun uzun kenarından başlayıp sıkıca rulo haline getirin ve yaklaşık 20 parça olacak şekilde 2 cm kalınlığında kesin. Muffin kalıbını tereyağı ile yağlayıp hamurları da kalıplara yerleştirin, ortasına bastırarak kenarlara doğru yayın. Hamurların ortasına kremadan doldurun ve 250 derecelik fırında üstü kızarana dek yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız turtalar oda sıcaklığına geldikten sonra üstüne tarçın serpin. Afiyet olsun.

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