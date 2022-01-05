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Milli Eğitim Bakanı Özer okul müdürüne tepki gösterdi: ‘Para istediniz de para mı vermedik!’

05.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa’da ziyaret ettiği okullarda karşılaştığı manzara karşısında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi. Bakan Özer, ziyaret sırasında okul müdürüne dönerek ‘Siz ne iş yaparsınız, para istediniz de para mı vermedik?’ dedi. İşte o anlar…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urfa’daki Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesinde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” dedi.

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.

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DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI, OKULLARI DOLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Şanlıurfa'ya 2022 yılında mevcut yatırımlara ilave olarak 73 yeni eğitim birimi yapacaklarını söyleyen Bakan Özer, "14 yeni ilkokul, 19 yeni ortaokul, 1 lise ve 39 anaokulu olmak üzere toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız. Şanlıurfa'nın 2021 yılı içerisinde almış olduğu bakım, onarım, yıkım, yapımla ilgili yaklaşık 200 milyon liralık bir ödeneği göz önüne alındığı zaman bugün itibariyle Şanlıurfa'ya 1 milyar TL'nin üzerinde yeni yatırım kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanlıurfa’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa’mızın çok daha fazlasına ihtiyacı var. Bunu bugün görmüş olduk. İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde ilerledikten sonra sürekli temas halinde olacağız ve Şanlıurfa'nın ilave diğer ihtiyaçlarını gidermek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Halilurrahman Ortaokulu'na geçen Bakan Özer, sınıfları dolaşarak incelemelerde bulundu. Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.

Bakan Özer'in okuldan ayrılacağı sırada yanına gelen öğretmen İlknur Yanbulut, eş durumu başvurusunda geciktiğini ve 3 yıldır eşiyle ayrı yaşadığını belirterek yardım talebinde bulundu. Bakan Özer'in not alarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine öğretmen Yanbulut, meslektaşlarına sarılarak mutluluk yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Milli Eğitim Bakanı
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