Millî eş anlamlısı nedir? Millî kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Millî kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılmaya devam eden kelimelerden bir tanesidir. Millî kelimesi köken olarak pek çok kelimede olduğu gibi Arapçadır. Arapçada "millete mensup" anlamına gelen "millī" kelimesinden alıntıdır. Dilimize "millî" olarak geçen kelimede bulunan -î nispet eki, "milletle ilgili" anlamını karşılar. Millî kelimesinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'e göre anlamı "Milletle ilgili, millete özgü, ulusal" şeklindedir. Millî kelimesinin cümle içerisinde kullanımını örnek vermemiz gerekirse şu şekilde bir kaç cümle kurulabilir:

Tarihe ve millî değerlere sahip çıkılmaz ise, halk bir gün kaçınılmaz olarak yozlaşır.

Ülkemizin pek çok kültürel millî hazinesi vardır.

Millî egemenlik şakaya alınacak bir konu değildir.

Millî kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçedeki çoğu kelimede olduğu gibi millî sözcüğünün de eş anlamlısı vardır. Millî eş anlamlısı olan sözcüğü cümle içerisinde millî yerine kullanmamızda bir sakınca yoktur. Cümlede millînin eş anlamlısı kelimeleri kullanmak erhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmayacaktır. Millî kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Ulusal

Ulusal kelimesi Türkçe kökenlidir. "Ulus" kelimesine "+Al" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Ulusal kelimesi de gündelik hayatımızda tıpkı millî kelimesi gibi sıklıkla kullanılır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem anlatılmak isteneni anlamamızda hemde kendimizi daha iyi ifade edebilmemiz için önemlidir.

Millînin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Millî kelimesinin eş anlamı olan ulusal ile örnek cümleler oluşturmamız gerekirse şu şekilde birkaç örnek türetilebilir:

Ulusal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri iyi bir ekonomiye sahip olmaktır.

Dünya siyasetinde ulusal stratejiler önemli yer arz eder.

Eline geçen bu izi bırakırsan ulusal bir kayıtsızlık yapar, memlekete ihanet edersin.

Ulusal kimliğin en kıymetlisi kesinlikle dildir.



