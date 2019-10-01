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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılı için resepsiyon verdi. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.

"Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor diyen Akar şöyle devam etti: "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların tesli medilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil ama ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor."

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Bakan Akar, "Harekata hazırız, bu işin şakası yok. TSK'nın moral motivasyonu yerinde ama biz bu işin müttefiklik ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD ile çatışmayı göz çnüne almak mı? yoksa ABD son anda çekilip bizi PYD/YPG’lilerle karşı karşıya mı bırakacak? yoksa hiç bir harekat olmayacak mı? gerginlik diz boyu!
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