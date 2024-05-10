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  4. Milli voleybolcu Hande Baladın'ın tırnağı bile eleştirilmişti... Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ destek çıktı! 'Bu ülkenin bayrağını, marşını...'

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın tırnağı bile eleştirilmişti... Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ destek çıktı! 'Bu ülkenin bayrağını, marşını...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 13:16
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Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncularından Hande Baladın başarılı spor kariyeri ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren Baladın, geçtiğimiz yıl tırnakları sebebi ile eleştirilmişti. Hande Baladın’ın kariyerinin anlatıldığı belgeselin galasına katılan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ genç sporcuya destek çıktı.

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın tırnağı bile eleştirilmişti... Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ destek çıktı! 'Bu ülkenin bayrağını, marşını...'

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız isimlerinden Hande Baladın'ın kariyerinin anlatıldığı belgeselin gala gecesi düzenlendi. Geceye, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları katıldı.

TIRNAKLARI YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Başarılı voleybolcu, geçtiğimiz yıl Milli Takım'daki performansının yanı sıra tırnakları yüzünden eleştirilmişti.

hande 2

Baladın ise, katıldığı bir programda tırnak eleştirilerine "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece.

'BEN BUNLAR SAYESİNDE...'

Ben bunlar sayesinde blok yaptım. Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı." diyerek yanıt vermişti.

hande 3

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise gecede yaptığı konuşmada yıldız isme destek verdi.

üstündağ

'GURUR DUYUYORUZ...'

'Hande'nin tırnağını saçını eleştireceğinize Hande'nin bu yıl yaşattığı gururu konuşun. Bu ülkenin bayrağını göklere çekmek, İstiklal Marşı'nı okutmak kime nasip olur? Bu yüzden Hande ile gurur duyuyoruz.' dedi. Üstündağ'ın bu desteği ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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