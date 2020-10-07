Millie Bobby Brown'dan Game of Thrones itirafı

Hollywood'un geleceği parlak yıldızları arasında gösterilen oyuncu Millie Bobby Brown, yıllar önce Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin seçmelerinde reddedildiğini itiraf etti.

Screen Rant'in haberine göre; Daha önce katıldığı seçmelerde de olumsuz yanıt aldığını ancak projelerin arasında kendisini en çok bu diziden aldığı sonucun incittiğini söyledi. 16 yaşındaki ABD'li oyuncu, Game of Thrones'tan olumsuz dönüş alınca umudunu kaybettiğini hatta oyunculuğu neredeyse bırakmayı düşündüğünü belirtti.

"O ROLÜ GERÇEKTEN İSTEMİŞTİM"

Millie Bobby Brown, bu konuyla ilgilii o dönemlerde hissettiklerini şu şekilde dile getirdi:

"Sanırım reddedilmek beni çok üzmüştü, bu da herkese söylediğim bir şey. Bu sektör her zaman reddedilmelerle dolu. Bir kez 'Evet' almadan önce defalarca 'Hayır' alırsınız. Reklam seçmelerine katılıyordum. Sonra Game of Thrones seçmesine katıldım ve reddedildim. O zaman, 'Bu gerçekten zor' diye düşündüm ve sanırım o rolü gerçekten istemiştim."

Brown, daha sonra son bir deneme yaptığını ve iki ay sonra internet üzerinden online görüşme yaparak dijital platform projesindeki Eleven rolüne kabul edildiğini öğrendiğini söyledi.



