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Millie Bobby Brown, Netflix için yapımcı oluyor

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Stranger Things dizisinde canlandırdığı 'Eleven' karakteriyle tanınan 15 yaşındaki yıldız Millie Bobby Brown, Netflix için yapımcılığa soyunuyor. Film, Brown ve kız kardeşinin yazdığı hikayeye dayanacak.

Millie Bobby Brown, Netflix için yapımcı oluyor

Netflix, A Time Lost adında yeni bir film hazırlığında. Film, Stranger Things’in 15 yaşındaki yıldızı Millie Bobby Brown ve kız kardeşi Paige Brown’ın yazdığı bir hikayeye dayanıyor.

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Millie Bobby Brown, PCMA Productions ile dizinin yapımcılığını üstlenecek. Filmin yürütücü yapımcılığını ise Paige Brown ve Robert Brown yapacak. Filmin oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi.

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Anna Klassen, iki Long Island ailesi arasında uzun süredir devam eden bir kavgayı, genç kızlarından birine kanser teşhisi konduğunda gelişen hikayeyle birlikte ele alıp uyarlıyor.

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Millie Bobby Brown ve Paige Brown, “Netflix’e, bize ve yazıp geliştirmek için yıllar harcadığımız bu güzel hikayeye duydukları güven için minnettarız” dedi. Kardeşler ayrıca, “Dizi, arkadaşlık, aile ve dünya seni aşağı çekiyormuş gibi hissettiğinde engellerin üstesinden gelmekle ilgili. Kelimenin tam anlamıyla sevgi işi oldu” ifadesini kullandı.

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Netflix’in bağımsız film ve belgeselden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Nishimura, “Millie sıra dışı bir yaratıcı yeteneğe sahip. Kariyerinin başından bu yana Netflix ailesiyle olduğu için çok şanslıyız. Millie’nin şimdi de bir yazar ve yapımcı olarak kız kardeşiyle birlikte ekrana farklı bir bakış getirmesine şahit olmak heyecan verici” ifadesini kullandı.

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Millie Bobby Brown netflix

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