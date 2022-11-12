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Millie Bobby Brown rol arkadaşını yerden yere vurdu! Stranger Things'in Mike'ı kötü öpüşüyordu

12.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler Netflix dizisi Stranger Things'in genç yıldızlarından Millie Bobby Brown yalan makinesine bağlandı ve rol arkadaşları hakkında bazı itiraflarda bulundu.

Millie Bobby Brown rol arkadaşını yerden yere vurdu! Stranger Things'in Mike'ı kötü öpüşüyordu

Vanity Fair'in YouTube kanalındaki programa katılan Brown özel hayatı, kariyeri ve dizideki Eleven rolü hakkında konuştu.

Programın bir noktasında konu Brown'ın dizideki erkek arkadaşı Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard'la kimyasının uyup uymadığına geldi.

Brown, "Wolfhard kötü mü öpüşüyordu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi ve yalan makinesi genç yıldızın doğru söylediğini onayladı.

Ardından Brown'a "Wolfhard öpüşme yeteneğini yıllar içinde geliştirdi mi?" diye soruldu. Genç yıldız bu soruya da "Benimle öpüşmesi açısından hayır" dedi.

Genç oyuncu bunları daha önce Wolfhard'a hiç söylemediğini ve rol arkadaşının bu büyük itirafı program yayımlanınca öğreneceğini ekledi.

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Millie Bobby Brown

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