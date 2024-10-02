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  4. Milyar dolarlar ödendi, niye mi? Yapay zekayı daha iyi kullanabilmek için sektörün önde gelen uzmanı Noam Shazeer'ı geri getirdi...

Milyar dolarlar ödendi, niye mi? Yapay zekayı daha iyi kullanabilmek için sektörün önde gelen uzmanı Noam Shazeer'ı geri getirdi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.10.2024 10:53
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Google yapay zeka adına önemli bir adım attı. Noam Shazeer'ı geri çağıran şirket, 2.7 milyar doları gözden çıkardı.

Milyar dolarlar ödendi, niye mi? Yapay zekayı daha iyi kullanabilmek için sektörün önde gelen uzmanı Noam Shazeer'ı geri getirdi...

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, yapay zeka çalışmaları odağında önemli bir hamle yaptı. Google eski çalışanı ve sektörün önde gelen uzmanı Noam Shazeer’i geri getirmek için atılımda bulundu.

Noam Shazeer, yapay zeka ve derin öğrenme alanındaki, dönüştürücü modeller ve doğal dil işleme alanındaki katkılarıyla tanınan Amerikalı bir bilgisayar bilimcisi ve girişimcidir. İlk büyük başarısı, Google arama motorunun yazım düzelticisini geliştirmekti.

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Shazeer, 21 yıl boyunca Google'da çalıştıktan sonra 2021 yılında kendi girişimi Character.AI'yi kurmuştu. Bu platform, kullanıcıların hayali karakterlerle ve tanınmış figürlerle etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

Google, Shazeer’in geri dönüşü için Character.AI’nın teknolojisini lisanslamak amacıyla bu büyük miktarı ödemeyi kabul etti.

O FIRSAT KAÇTI

Shazeer, Google'dan ayrılma nedenini, şirketin 2021’de güvenlik endişeleri nedeniyle Meena adlı bir sohbet botunun kamuya sunulmasının reddedilmesi olarak belirtmişti. Bir yıl sonra OpenAI, ChatGPT’yi piyasaya sürerek Google'ın büyük bir fırsatı kaçırdığını ortaya koymuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka ChatGPT
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