Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü rapçi Traviss Scot ile beraberlik yaşayan Kylie Jenner, 2. kez hamile olduğunu video ile takipçileriyle paylaşmış ve o video 157 milyon kez görüntülenmişti. Hamilelik pozlarını paylaşan Jenner'ın fotoğraflarına rekor sayıda beğeni geldi!

JENNER'IN HAMİLELİK POZLARINA REKOR SAYIDA BEĞENİ!

Kylie Jenner'ın hamilelik pozları, Instagram'da 14 milyon civarı beğeni aldı. İşte o pozlar...

21 YAŞINDA EN GENÇ MİLYARDER OLDU

Kylie Jenner, kurduğu kozmetik markasıyla dünya çapında büyük başarı elde etmiş ve bu başarısı ona 21 yaşında milyarderliği getirmişti. Jenner, 21 yaşında en genç milyarder ilan edilmişti.

Keeping Up with the Kardashians isimli reality şov ile Kardashian ailesi dünya çapında büyük bir şöhret elde etti. Kardahian ve Jenner ailelerinin özel hayatlarının gösterildiği bu program ekranlarda yayınlanırken Kylie Jenner henüz 10 yaşındaydı.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alıyor.