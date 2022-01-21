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  4. Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

21.01.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, son dönemlerin en popüler kadın fenomenlerinin başında geliyor. Instagram'da geçtiğimiz günlerde 300 milyonluk takipçi kitlesiyle rekor kıran Kylie Jenner'ın 304 milyon takipçisi bulunuyor. 2. çocuğuna hamile olan Jenner, hamilelik pozunu paylaşınca beğeni butonu çöktü!

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü rapçi Traviss Scot ile beraberlik yaşayan Kylie Jenner, 2. kez hamile olduğunu video ile takipçileriyle paylaşmış ve o video 157 milyon kez görüntülenmişti. Hamilelik pozlarını paylaşan Jenner'ın fotoğraflarına rekor sayıda beğeni geldi!

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

JENNER'IN HAMİLELİK POZLARINA REKOR SAYIDA BEĞENİ!

Kylie Jenner'ın hamilelik pozları, Instagram'da 14 milyon civarı beğeni aldı. İşte o pozlar...

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

21 YAŞINDA EN GENÇ MİLYARDER OLDU

Kylie Jenner, kurduğu kozmetik markasıyla dünya çapında büyük başarı elde etmiş ve bu başarısı ona 21 yaşında milyarderliği getirmişti. Jenner, 21 yaşında en genç milyarder ilan edilmişti.

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Keeping Up with the Kardashians isimli reality şov ile Kardashian ailesi dünya çapında büyük bir şöhret elde etti. Kardahian ve Jenner ailelerinin özel hayatlarının gösterildiği bu program ekranlarda yayınlanırken Kylie Jenner henüz 10 yaşındaydı.

Milyarder Kylie Jenner hamilelik pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Instagram
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