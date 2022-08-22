Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

İngiltere'de yaşayan Chantelle Broughton ve eşi Ashton, Nisan ayında ikiz bebeklerini kucaklarına aldılar. O zamandan beri büyük ilgi gören ailenin dikkat çekmesinin nedenini, birbirlerinden oldukça farklı olan ikizleri olmasıydı. Çünkü oğulları Ayon ve kızları Azirah tamamen farklı ten renkleriyle dünyaya gelmişlerdi.

MİLYONDA BİR

Genetik uzmanları, bu tür nadir doğumların milyonda bir olduğunu tahmin ediyor. Burada önemli bir detay ise hem Chantelle'in hem de 29 yaşındaki baba Ashton'ın, karışık ırklardan olmalarıydı. Çünkü açık tenli Chantelle'in anne tarafından dedesi siyah bir Nijeryalı'ydı. Yine 29 yaşındaki baba Ashton ise, yarı Jamaikalı ve yarı İskoç bir adam.

TAMAMEN FARKLI HALE GELDİLER

Üç çocuk annesi Chantelle, aslında ikizlerin doğumda çok farklı görünmediğini, ancak son dört ayda tamamen farklı hale geldiklerini söyledi. Ayon'un yeşil gözleri ve açık teni varken, küçük Azirah'ın ise kardeşinin aksine kahverengi gözleri ve koyu teni vardı ve haftalar geçtikçe Azirah'ın cildi daha da koyu hale geliyordu.

KİŞİLİKLERİ DE ZIT

Chantelle, farklı görünümlerine ek olarak, dört aylık ikizlerin artık tamamen zıt kişiliklere sahip olduğunu da ekledi. Çocuklarının bu şekilde doğmalarına ve kendi benzersiz ailelerine sahip olduklarına sevindiğini belirten Chantelle, "Azirah gerçekten rahat ve soğuk ama Ayon çok daha fazla ilgi istiyor.'' diye anlattı.

DİKKAT ÇEKİYORLAR

Chantelle, ikizlerin dışarıdayken insanların dikkatini çektiğini ve hatta yoldan geçenlerin ayrı babaları olduğunu bile düşünebileceklerini söyleyerek durumu tiye aldı. İnsanların sık sık kendisine 'İkisi de senin mi?'' diye sorduklarını anlatan genç anne hikayeyi anlattığında çoğu insanın bu nadir durum üzerine şaşkına döndüğünü açıkladı.



