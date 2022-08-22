Yerin altında dehşet anları! Başına taşla vura vura...

Polisler, 64 yaşındaki bir adamın bu hafta sonu işinden evine dönerken Brooklyn metro platformunda acımasız bir saldırıya uğradığını açıkladı. Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışan adam, garip davranışları olan bir yolcuyla tartışmaya girince, yolcu onu taşla döverek bilincini kaybetmesine neden oldu.

İŞİNDEN EVİNE DÖNÜYORDU

Intazar Dar isimli yaşlı adam, aşağı Manhattan'da güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Cumartesi günü saat 1'den hemen önce Midwood'daki Avenue H istasyonunda rastgele bir saldırıya uğradığında da işinden evine dönmek üzereydi.

TARTIŞMA BAŞLADI

Ancak Dar, saldırganın yüksek sesle mırıldandığını ve Q treninde volta attığını fark etti. Tren, Avenue H istasyonuna girdiğinde ise, üstsüz halde gezinen zanlının indiğini ve kendisiyle tartışmaya başladığını söyledi.

RAYLARA ATLADI

Şüpheli daha sonra raylara atladı, bir taş kaptı ve tekrar platforma çıktı. Polisler tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, kimliği belirsiz şüphelinin, Dar turnikelere yaklaşmaya çalışırken onu platforma ittiği görüldü.

HALA ARANIYOR

Şüpheli, daha sonra defalarca taşla kafasına vurarak Dar'ı bilincini kaybetmesine neden oldu. İddiaya göre saldırgan sonrasında istasyondan kaçarken görüntülendi ve polisler hala onu bulmaya çalıştıklarını söyledi.

''KORKUYORUM''

Dar, New York'ta ilk kez böyle bir şey yaşadığını ve şimdi korktuğunu söyledi. "İki yıldır bu işi yapıyordum ve işimle ilgili tek bir sorunum yoktu. Ama şimdi bir sürü evsiz insan görüyorum - beni korkutuyorlar." diye açıkladı.

İZİN ALACAK

Dar, kafa travması nedeniyle tedavi gördüğü Maimonides Tıp Merkezi'ne götürüldü ve daha sonra serbest bırakıldı. Talihsiz adam, hala kafasında şişlik olduğunu ve iyileşmesi için işten en az bir hafta izin alması gerektiğini söyledi.



