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Milyonlarca kişi denedi! Kaşar ve turşu trendinin püf noktaları

24.02.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta ortaya çıkan yemek trendleri kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşıyor. En son akım haline gelen kaşar ve turşu videoları dünyada birçok kişi tarafından denendi. Bu trendi deneyen sosyal medya kullanıcılar ortaya çıkan lezzet karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Milyonlarca kişi denedi! Kaşar ve turşu trendinin püf noktaları

TikTok'ta paylaşılan birçok yemek tarifi hem dünyada hem de ülkemizde trend haline geliyor. Önceki aylarda jelibon- gazoz dondurma, biber-cips ikilisi gibi ilginç yemek trendleri denenmişti. En son yemek trendinin ise erimiş kaşar peyniri ve turşu olduğu görülüyor.

Yayınlanan videolarda görülen kızaran ve eriyen kaşar peynirine sarılan turşu iştah kabartıyor. Bu enfes tarifi denemek için birkaç basit püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Anında hazırlanan kaşar ve turşu ikilisi vazgeçilmez atıştırmalığınız olabilir.

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Tarif için yağsız ve iyice ısınmış tavaya ince kesilmiş kaşar peynirini koyun ve peynir kızarıp kabuklaşana kadar bekleyin.

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Ardından ocağı kısık ateşe alarak kızaran peynirin içine turşuyu koyup kaşarın her iki tarafını turşunun etrafını kapatacak şekilde kaldırın.

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Her tarafı güzelce kızaran ve içi eriyen kaşar peyniri ve turşu karışımınızı afiyetle yiyebilirsiniz.

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