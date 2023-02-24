Milyonlarca kişi denedi! Kaşar ve turşu trendinin püf noktaları

TikTok'ta paylaşılan birçok yemek tarifi hem dünyada hem de ülkemizde trend haline geliyor. Önceki aylarda jelibon- gazoz dondurma, biber-cips ikilisi gibi ilginç yemek trendleri denenmişti. En son yemek trendinin ise erimiş kaşar peyniri ve turşu olduğu görülüyor.

Yayınlanan videolarda görülen kızaran ve eriyen kaşar peynirine sarılan turşu iştah kabartıyor. Bu enfes tarifi denemek için birkaç basit püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Anında hazırlanan kaşar ve turşu ikilisi vazgeçilmez atıştırmalığınız olabilir.

Tarif için yağsız ve iyice ısınmış tavaya ince kesilmiş kaşar peynirini koyun ve peynir kızarıp kabuklaşana kadar bekleyin.

Ardından ocağı kısık ateşe alarak kızaran peynirin içine turşuyu koyup kaşarın her iki tarafını turşunun etrafını kapatacak şekilde kaldırın.

Her tarafı güzelce kızaran ve içi eriyen kaşar peyniri ve turşu karışımınızı afiyetle yiyebilirsiniz.

