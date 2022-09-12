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Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı! İBB duyurdu: Ücretsiz

12.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullarda ilk ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugün ders başı yaptı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açıldığı bugün saat 06.00-14.00 arasında toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı! İBB duyurdu: Ücretsiz

19 milyon öğrenci, 3 aylık yaz tatili sonrasına bugün ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilere ulaştırıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açıldığı bugün saat 06.00-14.00 arasında toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

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136 MİLYON YARDIMCI KAYNAK ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, bugün uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yaptığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.

Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.

Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

20 ÖĞRETMEN DAHA KATILDI

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

İLK ARA TATİL 14 KASIM'DA

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açıldığı bugün saat 06.00-14.00 arasında toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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