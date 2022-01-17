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Milyonlarca TL kumar borcu vardı! Serdar Ortaç düzlüğe çıktı

17.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hayata yeniden başlıyor' gibiyim diyen Serdar Ortaç, kumar tutkusu yüzünden bankalara 10 milyon TL, nafaka yüzünden de eski eşi Chloe'ye 600 bin TL borçluydu. Tüm borçlarını kapattığını açıklayan Serdar Ortaç, “Şükür sıfırladım, düzlüğe çıktım” dedi.

Milyonlarca TL kumar borcu vardı! Serdar Ortaç düzlüğe çıktı

2022, sanatçı Serdar Ortaç'a uğurlu geldi. Kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL, eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu olan Serdar Ortaç, temize çıktığını açıkladı. Maslak'taki 'Yeni Gazino' adlı mekanda çıkan 51 yaşındaki sanatçı, tüm borçlarını kapattığını söyledi. "2022'ye çok güzel başladım" diyen Ortaç sözlerine "Bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım" şeklinde devam etti.

TÜM KAZANCIM DOSTLARA

Bundan sonraki planlarından bahseden Ortaç, kazancını artık tek başına yemeyeceğini, arkadaşlarına dağıtacağını söyledi. Geçen ay borçlarının silindiğine dair haberler çıkan Ortaç, "Kim kimin borcunu siliyor bu devirde" diyerek yazılanları yalanlamıştı.

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Serdar Ortaç
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