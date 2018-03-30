Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Milyonluk Resim Yayından Kalktı mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Milyonluk Resim (FOX) 1-2 haftadır yayınlanmıyor. Okuyucu telaş etmiş. Soranlar çoğaldı. Yanıtı ilk ağızdan aldım.

Yoğun dizi trafiğinde d

eğerli bir iş olarak görülen yarışmayı 'ezdirmemek' adına bir aylık ara verilmiş.

Selçuk Yöntem'in sunduğu yanşma 15 Nisan haftası sonrasında haftada iki bölüm olarak yayınlanacak. Yayına yaz boyunca da hiç ara verilmeyecek.

Bu arada çekimler de aralıksız devam ediyor, bilginize. Hayırlısı!"