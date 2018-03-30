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'Milyonluk Resim' yayından kalktı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Selçuk Yöntem'in sunumuyla FOX'ta ekranlara gelen 'Milyonluk Resim' yarışmasının akıbeti belli oldu.

'Milyonluk Resim' yayından kalktı mı?

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Milyonluk Resim Yayından Kalktı mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Milyonluk Resim (FOX) 1-2 haftadır yayınlanmıyor. Okuyucu telaş etmiş. Soranlar çoğaldı. Yanıtı ilk ağızdan aldım.

Yoğun dizi trafiğinde d
eğerli bir iş olarak görülen yarışmayı 'ezdirmemek' adına bir aylık ara verilmiş.

Selçuk Yöntem'in sunduğu yanşma 15 Nisan haftası sonrasında haftada iki bölüm olarak yayınlanacak. Yayına yaz boyunca da hiç ara verilmeyecek.

Bu arada çekimler de aralıksız devam ediyor, bilginize. Hayırlısı!"

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