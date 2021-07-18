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Mine Tugay dekolteli pozuyla mest etti! "Seviyorum bu seriyi!"

18.07.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kendisine sosyal medya aracılığıyla taciz eden kullanıcılardan şikayetçi olacağını duyuran ünlü oyuncu Mine Tugay, yeni pozunu, "Seviyorum bu seriyi!" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Mine Tugay dekolteli pozuyla mest etti! "Seviyorum bu seriyi!"

'Medcezir', 'Zalim İstanbul' ve 'Çilek Kokusu' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Evinin bahçesinde kamera karşısına geçen Tugay, beyaz renkli uzun kollu büstiyeri ve pembe eteği ile poz verdi.

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Seviyorum bu seriyi!" notunu düştü.

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Takipçileri ise oyuncunun paylaşımına, "Kusursuz..." ve "Türkiye'nin en güzel kadını..." şeklinde yorumlar yaptı.

İSYAN ETMİŞTİ

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mine Tugay, isyan etmişti. Kendisine gelen taciz ve hakaret mesajlarına tepki gösteren Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncu, "Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi? Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?" sözlerini paylaşarak, kendisini rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağının mesajını vermişti.

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Mine Tugay
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