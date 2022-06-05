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Mine Tugay güneşlenirken poz verdi! "Evlen benimle aşk kadın"

05.06.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. 43 yaşındaki Mine Tugay'ın, güneşlenirken verdiği poza, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Mine Tugay güneşlenirken poz verdi! "Evlen benimle aşk kadın"

Oyunculuk kimliğiyle tanınan Mine Tugay'ın yüzü, başrol Neval karakterine hayat verdiği Gülümse Kaderine dizisinden yana gülmedi. Dizinin yayın hayatı çok geçmeden noktalandı. Sosyal medyada en çok ilgi gören oyunculardan olan Tugay, güneşlenirken verdiği pozuyla büyüledi.

"EVLEN BENİMLE AŞK KADIN"

Kızıl saçlarıyla akıllara kazınan Mine Tugay'ın her paylaşımı olay oluyor.

Oyuncu Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Takipçilerinden büyük ilgi gören ünlü oyuncu, pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

Oyuncu Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Tugay'ın güneşlenirken verdiği poza gelen takipçi çok sayıda yorum yaptı.

Oyuncu Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Tugay'ın pozuna takipçileri, "Evlen benimle aşk kadın", "Evlenebiliriz, beni ister misin?" diye yazdı.

Oyuncu Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle paylaşım yapmış ve bu paylaşımıyla görenleri büyülemişti.

Oyuncu Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Oyuncu Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

Mine Tugay güneşlenirken poz verdi, takipçileri evlenme teklifi etti!

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Mine Tugay
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