Mine Tugay güneşlenirken poz verdi! "Evlen benimle aşk kadın"

Oyunculuk kimliğiyle tanınan Mine Tugay'ın yüzü, başrol Neval karakterine hayat verdiği Gülümse Kaderine dizisinden yana gülmedi. Dizinin yayın hayatı çok geçmeden noktalandı. Sosyal medyada en çok ilgi gören oyunculardan olan Tugay, güneşlenirken verdiği pozuyla büyüledi.

"EVLEN BENİMLE AŞK KADIN"

Kızıl saçlarıyla akıllara kazınan Mine Tugay'ın her paylaşımı olay oluyor.

Takipçilerinden büyük ilgi gören ünlü oyuncu, pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

Tugay'ın güneşlenirken verdiği poza gelen takipçi çok sayıda yorum yaptı.

Tugay'ın pozuna takipçileri, "Evlen benimle aşk kadın", "Evlenebiliriz, beni ister misin?" diye yazdı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle paylaşım yapmış ve bu paylaşımıyla görenleri büyülemişti.





