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  4. Mine Tugay'ın son hali tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

Mine Tugay'ın son hali tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

06.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadığı projelerle adından söz ettiren Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncunun fragmandaki görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Oyuncu, eleştirilere cevap verdi.

Mine Tugay'ın son hali tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

Sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak Star TV'de ekrana gelen cuma akşamları reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine dahil olmuştu.
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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı projeye, 16'ncı bölümüyle dahil olacak oyuncunun, görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

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Dizinin fragmanında yer alan Tugay'ın yüzündeki değişim, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Oyuncu, Instagram hesabından George Alexiou'nun, "Sen ve hayattaki amacın. Siz aynı şeysiniz. Senin amacın sen olmak" sözünü paylaştı.


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